Johan Derksen, Feyenoord direktörünün De Kuip'teki dikkat çeken vedasının ardından Dennis te Kloese ve Robin van Persie'ye sert çıkıştı. Vandaag Inside programının yorumcusu, bu olayı “amatörce bir gösteri” olarak nitelendirirken, AZ ile oynanan maçın (2-1 galibiyet) ardından yapılan anma törenini “kelimelerle ifade edilemeyecek kadar utanç verici” olarak nitelendirdi.

Derksen'e göre Te Kloese ve Van Persie maçın ardından tamamen yanlış bir tavır sergiledi. Eski futbolcu, Van Persie'nin ayrılan direktörünü bu kadar övmesini anlaşılmaz buluyor, çünkü ona göre sezon tam tersine çok hayal kırıklığı yaratan bir şekilde geçti.

"En kötüsü, o utanç verici olay, o amatörce davranışlardı," diyor Derksen.

"Bakın, Te Kloese yanlış teknik direktörü getirdi, çünkü deneyimsiz ve özgeçmişi olmayan bir teknik direktör getirdi," diye devam ediyor analist. "Bu iş ters gitti, sonra Advocaat devreye girdi ve zorlukla ikinci oldular."

Van Persie'nin Te Kloese'yi sahadan seyircilerin arasına götürdüğü an da Derksen'in pek hoşuna gitmedi. "Te Kloese o taraftarları nefret ediyor, çünkü tehdit edildiği için istifa etti. Oysa o pozisyondaki herkesin tehdit edildiğini bilmesi gerekir, çünkü bu işin bir parçasıymış gibi görünüyor."

“Bunu izlemek kelimelerle anlatılamayacak kadar utanç vericiydi. İkisi de başarısız olmuş iki yetişkin insan, ikinci oldukları için övgüyü topluyorlar,”