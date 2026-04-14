Derksen, teknik direktörün 'sinir krizi' geçireceğinden endişeli: 'Durmadan bağırıp küfrediyor'

Johan Derksen, Robin van Persie'nin saha kenarındaki davranışları konusunda net bir görüşe sahip. Feyenoord teknik direktörü, Pazar günü NEC ile oynanan maçta (1-1) Philippe Sandler'e kırmızı kart gösterilmemesi üzerine hakem Serdar Gözübüyük'e öfkelenmişti ve bu davranış, De Snor'un gözüne batan bir durum.

Ayase Ueda, kaleci Gonzalo Crettaz'a tek başına doğru koşabildi. Japon oyuncu topu makul bir şekilde kontrol etti ve ardından Sandler tarafından dokunuldu. Gözübüyük, ilk başta Ueda'nın düşmesini tamamen görmezden geldi. Bu durum, Van Persie'nin saha kenarından hakem ve VAR'a yönelik şiddetli bir tiradına yol açtı ve bunun sonucunda sarı kart gördü.

"Van Persie sinir krizi eşiğinde," diye yorumladı Derksen bir gün sonra Vandaag Inside programında. "O sadece küfrediyor, bağırıyor ve yedek kulübesi önünde zıplıyor. Artık kontrolünü tamamen kaybetmiş."

René van der Gijp bu yoruma katılıyor. "İngiltere'de de aynı şey oluyor. Koçlar üzerinde büyük bir baskı olmalı. Başka türlü olamaz. Gittikçe daha çılgınca davranıyorlar. Ve muhtemelen kimse onlara 'hey, biraz otur, sakin ol' demiyor."

"Bu baskıyı kendine sen yaratıyorsun. Ve tam da bundan uzaklaşman gerekiyor ki, neler olduğunu daha iyi analiz edebilesin," diye tartışmaya Valentijn Driessen de katılıyor. "O zaman belki de maçın son dakikalarında tamamen ezilmen sorununa bir çözüm bulabilirsin."

"Sanki bir tür kanıtlama dürtüsü gibi. Bakın, ben bununla ne kadar uğraşıyorum. Sonra bir kez işler yolunda gider ve bunu antrenörün başarısı olarak görürler," diyor De Telegraaf'ın futbol şefi.