Wesley Sneijder'in geçtiğimiz günlerde Gianni Infantino hakkında övgü dolu sözler sarf etmesi, Johan Derksen'i hiç hoşnut etmedi. Vandaag Inside programının her zaman açık sözlü konuğu, FIFA başkanını "bir dolandırıcı" olarak görüyor.

Sneijder, kısa süre önce FIFA başkanı hakkında konuşulan Gianni's Imperium adlı podcast'e davet edildi. Eski orta saha oyuncusu ayrıca, gösteri maçları oynayan ve resmi etkinliklere katılan Legends takımının bir parçası. Sneijder, dünya futbol federasyonunun masraflarını karşıladığı 2022 Katar Dünya Kupası'na konuk olarak katılmıştı.

Analist, Infantino'yu artık oldukça iyi tanıyor ve FIFA başkanını çok takdir ediyor. "O süper, süper, süper tatlı. Bunu ağzımdan çıkardığıma gerçekten çok şaşırıyorum. Süper tatlı! Çok yumuşak başlı. Çok küçük bir kalbi var. Herkesi önemsiyor," diye konuştu bu hafta NOS'ta.

Derksen, Sneijder'in Infantino'ya yönelik övgülerine bir anlam veremiyor. "Bunu Wesley Sneijder'e çok kızıyorum. O eski oyuncularla ve o küçük kadroyla sahaya çıkabildiği için çok onur duyuyor. Ama Infantino'yu iyi bir adam olarak görüyorsanız, insan doğasını hiç anlamamışsınız demektir."

"Infantino sadece birinci sınıf bir dolandırıcı! Onun için tek bir şey önemli: futbol değil, FIFA değil, Infantino önemli," diyor Derksen, ki bu görüşünde Valentijn Driessen de ona destek veriyor.

"Infantino'nun ne tür diktatörlerle takıldığını bir bakın. FIFA'da oy satın alıyor, sonra da Sneijder onun 'çok tatlı bir adam' olduğunu söylüyor. Tabii ki öyle değil. Infantino futbolun ruhunu satıyor."

Sunucu Wilfred Genee, Sneijder'in Hollanda milli takımının en çok milli maça çıkan oyuncusu (134 maç) olduğunu da ekliyor. Ancak bu yorum, Derksen ve Driessen'i hiç etkilemiyor.