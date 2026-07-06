Sarina Wiegman’ın olası yeni milli takım teknik direktörü olarak adı geçmesi, Johan Derksen’i hayrete düşürüyor. Grolloo’lu futbol uzmanı, İngiltere kadın milli takımının şu anki teknik direktörünü bu rol için tamamen uygunsuz buluyor.

“Bunu gülünç, aptalca ve naif buluyorum,” diyen Derksen, “Groeten uit Grolloo” programında Wiegman’ın atanması önerisiyle ilgili açıkça görüşünü dile getirdi. “Ama insanlar iyi görünmek ve göz önünde puan toplamak istiyor. Bakın ne kadar özgürüm.”

“Bu Bayan Wiegman, kadınlar takımında iyi iş çıkarıyor. Buna itiraz etmeyeceğim. Ama o, gerçek anlamda üst düzey futbolla hiç ilgilenmedi,” diyerek Derksen en büyük itirazını dile getiriyor. “Bakın, kadınlar tempo, teknik kavrayış, bireysel teknik ve taktik açısından geride kalıyor. Hiç mantıklı gelmiyor.”

“Makul bir amatör kulübün gençlik takımı bile kadın takımını yenebiliyorsa, Hollanda’daki kadın futbolunu fazla abartmamalıyız. Wiegman, her alanda üstün olan büyük futbolcularla çalışmanın ne demek olduğunu hiç anlayamıyor. Bunu hiç kavrayamıyor.”

Derksen şöyle devam ediyor: “Onun Hollanda milli takımının teknik direktörü olması sorumsuzca ve gülünç olur. Bu, pek çok teknik direktöre bir tokat olur. Eğer Wiegman Hollanda milli takımının teknik direktörü olabiliyorsa, üçüncü ligdeki herhangi bir kulübün teknik direktörü de olabilir.”

“Hollanda milli takım teknik direktörünün saygınlığı olmalı. Hem futbolcu hem de teknik direktör olarak belli başarılar göstermiş olmalı. Artık Bayan Wiegman hakkındaki bu saçmalıkları bir kenara bırakmalılar,” diye ekliyor Derksen, kendine özgü eleştirel üslubuyla.

Arne Slot, KNVB’nin Ronald Koeman’ın halefi olarak gördüğü önde gelen adaylardan biri. Sky Sports muhabiri Florian Plettenberg, Pazartesi günü Liverpool’dan kovulan teknik direktör hakkında bu bilgiyi paylaştı.