Johan Derksen, Hollanda - Japonya (2-2) maçının ertesi günü oyuna sonradan giren Memphis Depay hakkında sert bir değerlendirmede bulundu. "Bıyıklı" lakaplı Derksen, yedek forvetin şu anda Hollanda milli takımına çok az katkı sağladığını ve bunun sonucunda takımın Dünya Kupası'nda değerli puanlar kaybettiğini düşünüyor.

Derksen, ilk tercih edilen Donyell Malen'in performansından da etkilenmedi. "Hollanda milli takımında pek bir iz bırakamıyor. Memphis ise tamamen geçmişteki şöhretine bel bağlamış durumda," diye konuştu Vandaag Inside programında.

"Memphis'i en son ne zaman mükemmel bir performans sergilerken gördük? Bu çok uzun zaman önceydi. Hollanda milli takımı için çok gol attı, ama şu anda onu biraz hareketsiz ve hantal bir forvet olarak görüyorum. Koşma kapasitesi de az," diyen Derksen, Oranje ve Corinthians'ın forvetinden hiç de etkilenmemiş.

René van der Gijp, Hollanda'nın en iyi oyuncuları hakkında bir gözlemle söze katılıyor. "Bir turnuvada belirleyici olmalısın. Bu akılda kalır. Estonya'ya karşı iki gol atman akılda kalmaz. Ama Memphis turnuvalarda hiç bu kadar iyi değildir."

Milli takım teknik direktörü Ronald Koeman, Memphis'i Japonya maçında ikinci yarıda, 70. dakikada Malen'in yerine oyuna soktu. Oranje o anda 2-1 önde idi, ancak bu üstünlük Dallas'ta galibiyete dönüştürülemedi.

Derksen ve Valentijn Driessen gibi isimler, maç sonrası yorumlarında Koeman'ın oyuncu değişiklikleri ve taktiğine eleştirel yaklaştılar. Derksen, maçın son dakikalarında Wout Weghorst'un forvet ve pas alıcı olarak oyuna girmesini çok daha fazla tercih ederdi.