Derksen: "O adamdan öyle bıktım ki. Tam bir sözde profesör"

Johan Derksen, PEC Zwolle'nin yeni teknik direktör olarak Alex Pastoor'u seçmesini anlayamıyor. Kuzey Hollandalı teknik adam, kısa süre önce görevden alınan Henry van der Vegt'in yerine geçen hafta atandı.

"Onu neden seçtiklerini anlamıyorum. Bu adamdan gerçekten çok sıkıldım. Tam bir sözde profesör. Futboldan konuşma biçimine bakın. Futbol o kadar karmaşık ve önemli bir şey değil, Alex" diyen Derksen, Vandaag Inside programında PEC Zwolle'nin Pastoor tercihine şaşkınlığını dile getirdi.

"Sen de biliyorsun, o kadar zor değil. Ama o kulübün yöneticileri söylediklerini harika buluyor. O laflarıyla hepsini parmağında oynatıyor" sözleriyle Valentijn Driessen, masa arkadaşına katıldı.

Derksen sözü yeniden alarak, "Yarı entelektüel rolü kesiyor. Bir de Heerenveen'den o adam, Gerry Hamstra, orada teknik direktör. Gertjan Verbeek'ten hiç hoşlanmıyor. Oysa Verbeek için güzel bir görev olurdu çünkü stadyumun hemen yakınında yaşıyor" dedi.

"Hamstra, Verbeek'i asla göreve getirmez. Oysa bence Verbeek, PEC'e o çokbilmişten daha uygun" diyen Derksen, Pastoor'un Zwolle'de göreve getirilmesini anlayamadığını bir kez daha vurguladı.

"Gertjan hâlâ futbolun tam içinde. Tek bir maçı bile kaçırmıyor. Her yerde" sözleriyle Bıyık lakaplı Derksen, PEC'in teknik direktörlüğüne ilişkin değerlendirmesini tamamladı.

60 yaşındaki Pastoor, millî maç arasının ardından ilk kez PEC'in başında kulübeye çıkacak. Ligin orta sıralarında yer alan Zwolle ekibi, 21 Kasım'da Vriendenloterij Eredivisie'nin şu an 16. sırasında bulunan Telstar'a konuk olacak.