Derksen, Messi’nin yüceltilmesinden tiksiniyor ve yorumcuyu yerden yere vuruyor

Johan Derksen, Arjantin - Cezayir (3-0) maçı sırasında Arman Avsaroglu’ndan büyük rahatsızlık duydu. NOS yorumcusu, Lionel Messi’nin attığı üç golün ardından sevinçten çılgına dönmüş gibiydi; bu durum ise “Vandaag Inside Oranje” programının düzenli konuğu Avsaroglu’nu oldukça sinirlendirdi.

Avsaroglu, ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen Dünya Kupası’nda son dünya şampiyonunun ilk maçında Messi’nin gollerinin ardından sevinç çığlıkları attı. Salı gecesinden Çarşamba sabahına doğru yorumcu kabininden “Messiiiiiiiiiiiiiiiiiiii” sesleri yükseldi.

Coşkulu yorumcu, bir gün sonra Derksen’den sert bir eleştiri aldı. “O adam tabii ki bir kabinde oturuyordu. Yanında Güney Amerikalı bir yorumcu vardı. ‘Ben de aynısını yapacağım’ diye düşündü. Ama o, bir yorumcunun parodisi.”

“Eğer NOS’un patronu olsaydım, şöyle derdim: Bir sonraki uçuşla geri dön. Ve ilk üç yılını IJsselmeervogels’te geçir. Üstüne üstlük o kesit NOS Haber Bülteni’nde de yayınlandı. Yani o anı yirmi kez tekrar dinlemek zorunda kaldım,” dedi Derksen alaycı bir tavırla.

Grolloo’lu analist, Hollanda’daki yorumculardan zaten pek hoşlanmıyor. “Jeroen Grueter dışında gerçekten iyi futbol yorumcularımız yok bence.”

Sunucu Wilfred Genee, Jeroen Elshoff’u da iyi bir yorumcu bulduğunu belirterek söze katılır ve Wytse van der Goot’u “Hollanda’nın en iyi yorumcusu” olarak tanımlar.

“Bu aynı zamanda zevk meselesi. Bir yorumcuyu diğerinden daha çok seversiniz,” diyerek Derksen, Dünya Kupası sırasında görev yapan yorumcularla ilgili konuyu sonlandırıyor.