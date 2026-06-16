Derksen, Hollanda milli takımına yönelik sert eleştirilerin ardından Kjeld Nuis’e sert çıktı

Johan Derksen, Salı günü “Vandaag Inside Oranje” programında Kjeld Nuis’e karşı dikkat çekici bir şekilde sert çıktı. Ünlü patenci, Hollanda milli takımının Japonya karşısında (2-2) yavaş oynadığını ve diğer Dünya Kupası maçlarında çok daha fazla hız olduğunu düşünüyor. Derksen, Nuis’in Oranje’ye yönelik eleştirilerine tamamen karşı çıkıyor.

“Tempo oldukça düşüktü” diyerek Nuis, Dünya Şampiyonası grup aşamasındaki Hollanda’nın ilk maçını analiz ediyor. Derksen’in Japonya karşısında “futbol oynanamaz” şeklindeki yorumu, patencinin kafasına girmiyor. “Futbol uzmanı değilim ama Japonya karşısında nasıl futbol oynanamaz?”

Nuis, Oranje oyuncularının Japonya ile oynanan açılış maçının son dakikalarında yorgun oldukları iddiasına da katılmıyor. “Yorumcunun temponun biraz düştüğünü söylediğini duydum. Ama 83. dakikadayız. Ne demek 83. dakika? Bence 90 dakika oynamak zorundasın. O zaman bunu yapabilmen ve kondisyon olarak buna hazır olman gerekir.”

''Bir bisikletçi gibi saçmalıyorsun,'' diyor şaşkın Derksen, Nuis’in Oranje hakkındaki analizini dinledikten sonra. ''Japonya gibi, hep birlikte topun hemen arkasına yığılan bir savunma karşısında, onları açarak paslaşacak alanın olmaz.''

Derksen ayrıca, Dünya Kupası’nın bazen haftada üç maçın oynandığı uzun bir sezonun ardından geldiğini de belirtiyor. “Fiziksel olarak bu oyuncular yıkılmaz. Ancak Japonya’ya karşı oynadıkları sırada durum pek öyle görünmüyor.”

Hollanda, Japonya karşısında 2-1 galibiyete doğru ilerliyordu, ancak maçın son dakikalarında iki puanı kaçırdı. Cumartesi günü, açılış maçında zayıf Tunus’u kolayca mağlup eden İsveç karşısında bir telafi şansı var.