René van der Gijp ve Johan Derksen, Pazartesi günü Vandaag Inside Oranje programında Frenkie de Jong’un Hollanda milli takımındaki rolünü tartışacaklar. Her iki isim de orta saha oyuncusundan oldukça etkilenmiş olsa da, aynı zamanda eleştirel yorumlarda da bulunuyorlar.

“Birbirimize sık sık şunu söyledik: Cumartesi günü sergilediği performans normal değil. Peki bu normal mi? Çünkü o her zaman bu seviyeye ulaşamıyor,” diyen Van der Gijp, De Jong’un FC Barcelona ve Hollanda Milli Takımı’ndaki performansından her zaman çok etkilenmiyor. “Oysa Iniesta ve Xavi bunu prensipte haftada üç kez yapıyordu. İnanılmaz derecede yüksek bir seviyeye ulaşıyorlardı.”

“Ama belki de bu normal bir durum olamaz. Belki her zaman formda değildir ve fiziksel rahatsızlıkları vardır. Vücudu da ona ayak uydurmuyor olabilir. Bilmiyorum,” diyor Dordrechtli analist; bu görüşe masadaki arkadaşı Johan Derksen de katılıyor.

“O muhteşem bir futbolcu. Top onda olduğunda ona yaklaşamazsınız. Ama 20 ila 30 metre ileriye, güvenli bir bölgeye oynamalı,” diye milli takım teknik direktörü Ronald Koeman’a tavsiyede bulunan Derksen.

“Bunu yaptığı maçları izledik. On altı metreye de girdiğini gördük,” diye hatırlatıyor Van der Gijp. “O zaman şöyle derdik: ‘Frenkie de Jong’u Atlético Madrid karşısında gördün mü? Bu normal değil’ derdik.”

“Her zaman onun çok daha iyisini yapabileceği kanısındayım,” diyor Derksen, De Jong konusunda şüpheci tavrını sürdürüyor. “İyi futbol oynayabiliyor. Ama şu orta noktadaki hareketlerini bir kez olsun rakibin ceza sahası içinde yapsa.”

Van der Gijp tekrar söz alıyor: “Her hafta bunu başarabileceğini sanmıyorum,” diyor analist, Hollanda milli takım oyuncusunun bir daha asla en üst seviyede performans gösteremeyeceğini öngörüyor.