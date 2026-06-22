Derksen, Hollanda milli takım oyuncularına kızıyor ve özel bir sözleşme yapılmasını savunuyor

Johan Derksen, Pazartesi günü “Groeten uit Grolloo” adlı podcast’te futbol dünyasında sosyal medyanın rolünü ele alıyor. “De Snor”, özellikle Hollanda milli takım oyuncularına acil bir tavsiye veriyor; bu, kendisinin de yıllardır uyguladığı bir taktik.

“Özellikle milli takım oyuncuları medyayla karşı karşıya kalıyor. Ve uygulamada görüldüğü üzere, statülerine o kadar inanıyorlar ki, eleştiri getiren gazetecileri hemen düşman olarak görüyorlar,” diyerek Derksen, 2026 yılında üst düzey futbolcuların (sosyal) medyayla nasıl başa çıktıklarına dair analizine başlıyor.

“Ve sosyal medya, üst düzey futbolcuların en büyük düşmanlarıdır. Bunu anlıyorum,” diyerek Derksen, bir an için profesyonel futbolcuların yerine kendini koyuyor. “Üzerlerine her türlü saçmalık yağıyor. Bundan şikayet edip duruyorlar. Ama bunun çözümü çok basit: sosyal medyayı görmezden gelmek. Ben bunu yıllardır yapıyorum. Ve bundan son derece memnunum.”

“Ciddi medyanın kahramanlaştırma çılgınlığına katılmamasını suçlamak çocukça bir davranış. Futbolcuların bu konuda şikayet etmesi, egolarının ne kadar kırılgan olduğunu kanıtlıyor. Artık biraz olgunlaşmalarının zamanı geldi,” diyor eleştirel analist, Hollanda’daki futbolculara.

Podcastçı meslektaşı Henk Kuipers de sözlerine katılıyor: “Oyuncuların konuyu kişisel aldatmaya çalıştıklarını da görüyorsunuz. Bir gazetecinin onları eleştirmiş olması canlarını sıkmış. O zaman şöyle düşünüyorum: Dostum, sen o kadar çok para kazanıyorsun ki. Performans göstermelisin. Eğer bu performansı gösteremezsen, işinden anlayan bir gazeteciden eleştiri alırsın. De Telegraaf’tan ya da NOS’tan. Ama onlar bunu kişisel algılıyorlar. O zaman diyorum ki: bu seni gerçekten çok rahatsız etmiş. Messi ve Ronaldo bile bu durumla böyle başa çıkıyor...”

''Bunlar beyefendilerin kırılgan egoları,'' diye ekliyor Derksen, muhatabına. ''Ve onları bu hale biz kendimiz getirdik, Henk. Kahramanlara duyduğumuz hayranlıkla. Ama bu mesleğin bir parçası. Onlar bunu mesleği olarak görmüyorlar. Kendilerini kutsal ilan etmişler.''

“Ama bence Hollanda milli takımının bir oyuncusu, KNVB ile medyaya açıklama yapacağını taahhüt eden bir sözleşme imzalamalı. Çünkü futbolun popülaritesi sayesinde, insanlar televizyon izlediği için o kadar çok kazanıyor. Ama o, bu insanlarla iletişim kurmayı reddediyor. Oysa gazeteciler düşman değil. Onlar, taraftarlarınla iletişim kurmanın aracıdır,” diyor Derksen.