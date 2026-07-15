Derksen, FIFA Başkanı Infantino’nun Dünya Kupası finaliyle ilgili planından tiksiniyor

Johan Derksen, FIFA’nın Pazar günkü Dünya Kupası finaliyle ilgili planlarından son derece rahatsız. Madonna ve Justin Bieber’ın da yer alacağı devre arası gösterisi nedeniyle, devre arası normalde olduğu gibi çeyrek saat değil, yarım saat sürecek.

Uluslararası Futbol Kuralları Kurulu (IFAB), bir maçın devre arasının çeyrek saatten fazla sürmemesi gerektiğini belirtiyor. Geçen yıl, Chelsea ile Paris Saint-Germain arasında oynanan Kulüpler Dünya Kupası finalinde toplam 24 dakika süren bir devre arası gösterisi düzenlenmişti.

“Bu durum beni çok sinirlendirdi. FIFA’nın resmi kuralları, devre arasının en fazla on beş dakika sürebileceğini belirtiyor,” diye vurguladı Derksen Çarşamba günü Vandaag Inside programında.

“Ve Bay Infantino bunu hiç umursamıyor,” diyerek Derksen, FIFA başkanına sert çıkıştı. “O, bunu yarım saate uzatıyor. Futbolla hiç uyuşmayan bir sirk gösterisine dönüştürüyor. Belki o bundan hoşlanıyor ve bir şekilde bundan para kazanılıyor da.”

“Ama sıradan futbolseverler modaya uygun şarkıcıları beklemiyor. Onlar sadece ikinci yarıyı izlemek istiyor,” diye ekliyor Grolloo’lu öfkeli yorumcu.

Sunucu Wilfred Genee, futbolcuların da bunu istemediğini belirtiyor. “Hayır. Onlar yine ısınma egzersizleri yapmak zorunda kalıyorlar,” diye Derksen hemen ekliyor.

“Amerika’ya gidersen bununla karşılaşacağını bilirsin,” diye iç geçiriyor René van der Gijp. “Orada devre arası gösterileri patlama yaşıyor. Onlar bunu çok seviyorlar.”