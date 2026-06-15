Derksen, Feyenoord'da bir an için Ajax senaryosundan korktu ve rahat bir nefes aldı

Johan Derksen ve René van der Gijp, Feyenoord’un Giovanni van Bronckhorst ile yeniden anlaşmasının çok akıllıca bir karar olduğunu düşünüyor. 2017 yılında Rotterdam kulübünü şampiyonluğa taşıyan teknik direktörün ideal bir yüz olduğu görüşünde. Ayrıca Sipke Hulshoff, taktiksel açıdan zengin bir deneyime sahip bir saha antrenörü.

"Bir an için Jordi Cruijff'taki gibi bir durumun tekrarlanacağından, teknik direktörün açıkça bir Belçikalıyı getireceğinden korktum. Ancak orada asıl patron o direktör," diyerek Derksen, Vandaag Inside Oranje programında Feyenoord direktörü Dévy Rigaux'nun çalışmasından memnun olduğunu gösterdi.

"Bence bu mükemmel bir seçim," diye devam ediyor Derksen, Feyenoord'un yeni teknik direktör ikilisi hakkındaki analizine. "Van Bronckhorst ve Hulshoff daha önce Liverpool'da birlikte çalışmışlardı. Hulshoff hakkında ise sadece çok iyi iş çıkardığına dair şeyler duyuyorsunuz."

Derksen'e göre Van Bronckhorst, yıllar içinde bir teknik direktör olarak büyük bir gelişme gösterdi. "Van Bronckhorst'un da Dick Advocaat'ı mentoru olarak gördü. Ancak o, daha sonra çok fazla deneyim kazandı. Her halükarda bunun Van Persie'den çok daha iyi bir seçim olduğunu düşünüyorum."

Van der Gijp, Van Bronckhorst'u Feyenoord için 'ideal bir yüz' olarak tanımlıyor. ''Ve Sipke de tüm antrenmanları ve taktik toplantılarını yürütür. Van Bronckhorst ile bu konuda her şeyin o kadar da harika olmadığını duydum. Ama Feyenoord'u çok iyi temsil edebilecek biri. İkili olarak gayet iyi gider, diye düşünüyorum.''

Henk de Jong, Hulshoff'u SC Cambuur'da birlikte geçirdikleri dönemden tanıyor ve Frizyalı teknik direktör hakkında sadece övgü dolu sözler sarf ediyor. "Gerçekten çok iyi bir saha antrenörü. Sipke, on yedi yaşındayken Drachtster Boys'ta beni izlemeye gelmişti ve antrenörler sayesinde kendini tamamen geliştirdi."

Cambuur'un yardımcı antrenörü olarak Vriendenloterij Eredivisie'ye geri dönen De Jong, şöyle devam ediyor: "Sipke, antrenmanlar ve toplantılar konusunda gerçekten çok yüksek seviyede. Belki de arka planda, kendi gücüne göre çalışmayı seviyor."