Johan Derksen, pazar günü evinde Ajax'a 5-2 yenilen FC Groningen'i şaşkınlıkla izledi. Vandaag Inside programındaki sözlerine göre Derksen'in gözünde ev sahibi ekipten özellikle bir oyuncu sınıfta kaldı.

"Bu sabah gazeteleri okuyorum. Ajax'a övgüler yağıyor. Ama bunda Groningen'in de büyük payı var. Pısırıklar gibi, korkunç kötü oynadılar." Derksen, Dick Lukkien'in takımının oyunundan büyük şaşkınlık duyduğunu söyledi.

"Savunmanın göbeğinde sarışın bir oyuncu var. Onu büyük bir yetenek olarak görüyorlar ama hiçbir şey yapamıyor." Derksen, Thijmen Blokzijl'i sert sözlerle eleştirdi. "Top ayağındayken fena değil. Topla ileri çıktığında görüntüsü de fena değil."

"Ama savunma yapamıyor, hep geç kalıyor, adamlarını marke etmiyor. Onda nasıl bir yetenek görüyorlar, anlamıyorum." Grolloo'lu yorumcu, Groningenli savunmacının yeteneklerine hâlâ ikna olmuş değil.

Blokzijl de maçın ardından ESPN'e yaptığı açıklamada oldukça eleştireldi. "Kornerlerden iki gol yedik ve geçiş anlarında başarısız olduk. Yeterince iyi değildik." dedi stoper, kendi performansını da eleştirerek.

Valentijn Driessen de söze girdi. "Şu kalecinin iyi olduğu yönündeki lafları da bırakmalıyız. Vaessen'ın durumunu artık gördük. Kaçık, boyu çok kısa ve topları kurtaramıyor." Eredivisie yorumcusu, Etienne Vaessen'dan hiç etkilenmedi.

Vaessen, ilk yarıda Davy Klaassen'in penaltısını kurtardı. Ancak bu, Groningen'in Ajax karşısında ağır bir yenilgi almasını önlemeye yetmedi. Kuzeyin Gururu, Vriendenloterij Eredivisie'de şimdilik yedinci sırada yer alıyor.