Johan Derksen, pazar günü evinde Ajax'a 2-5 yenilen FC Groningen'i şaşkınlıkla izledi. De Snor'un gözünde ev sahibi ekipten özellikle bir oyuncu sınıfta kaldı. Bu durum Vandaag Inside'da ortaya çıktı.

"Bu sabah gazeteleri okudum. Ajax'a övgüler yağıyor. Ama Groningen de bu sonuca fazlasıyla yardımcı oldu. Pısırıklar gibi, korkunç derecede kötü oynadılar" diyen Derksen, Dick Lukkien'in takımının oyunundan duyduğu şaşkınlığı dile getirdi.

"Savunmanın ortasında sarışın bir oyuncu var. Onu büyük bir yetenek olarak görüyorlar ama hiçbir şey yapamıyor" diyen Derksen, Thijmen Blokzijl'i yerden yere vurdu. "Topla fena değil. Topu alıp ileri çıktığında görüntüsü de fena değil."

"Ama savunma yapamıyor, hep geç kalıyor, adamlarını marke etmiyor. Onun nesini yetenek olarak gördüklerini anlamıyorum" diyen Grolloolu yorumcu, Groningenli savunmacının kalitesinden hâlâ ikna olmuş değil.

Blokzijl, maçın ardından ESPN'de oldukça eleştireldi. Kendini de eleştiren stoper, "Kornerlerden iki gol yedik ve geçiş anlarında başarısız olduk. Yeterince iyi değildik" dedi.

Valentijn Driessen de söze girdi. Eredivisie yorumcusu, Etienne Vaessen için "O kalecinin iyi olduğuna dair söylemleri de bırakmalıyız. Vaessen'in durumunu artık gördük. Deli, boyu kısa ve şutları kurtaramıyor" dedi.

Vaessen, ilk yarıda Davy Klaassen'in penaltısını kurtardı. Ancak bu, Groningen'in Ajax karşısında ağır bir yenilgi almasını önlemeye yetmedi. Trots van het Noorden, Vriendenloterij Eredivisie'de şimdilik yedinci sırada yer alıyor.