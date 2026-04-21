Derksen: "Faslı oyuncuların bunu yapması, Hollanda halkına bir hakarettir"

Johan Derksen, Hollanda'da doğmuş Fas kökenli oyuncuların Hollanda milli takımında oynaması gerektiği yönündeki görüşünü sürdürüyor. Grolloo'lu yorumcu, De Kuip'te oynanan kupa finali öncesinde Starting XI Official'a bu konudaki görüşlerini dile getirdi.

Derksen, neden bu şekilde düşündüğünü şöyle açıklıyor: "Çünkü burada doğmuş ve Hollanda'daki sosyal imkanlardan yararlanmış insanlar. Burada eğitim almış insanlar. Onlar da karşılığında bir şeyler yapmalı."

"Onlar, burada yaşamın daha iyi olması nedeniyle Türkiye veya Fas'tan ayrıldılar. Bu da onların hakkı. Ancak o zaman bu topluma da bir şeyler geri vermelisiniz. Ve bunu, dedelerinin çok istemesi, Fas veya Türkiye için oynamayı çok istemesi nedeniyle değil," diye ekliyor De Snor analizine.

Derksen şöyle devam ediyor: "Bunu Hollanda halkına bir hakaret olarak görüyorum." Starting XIOfficial muhabiri, Hollanda milli takımının taraftarlarının genellikle Fas veya Türkiye taraftarları kadar fanatik olmadığını ve bu nedenle oyuncuların bu ülkeleri tercih ettiğini belirtiyor.

"Bu aynı zamanda halkın doğası. Türkler biraz daha gösterişli, değil mi? Bizim 'olé olé' diye bağırmamız bile yeterince kötü," diyor Derksen, Oranje taraftarlarına esprili bir gönderme yapıyor.

Derksen'e daha sonra hangi Faslı oyuncunun Hollanda milli takımına girebileceği soruluyor. Hakim Ziyech çağrı için yeterince iyi görünüyordu, ancak sonunda Fas milli takımını tercih etti.

"Onlar pek fazla yok. Ayrıca Hollanda da ara sıra biraz kibirli davranıyor. Ziyech de öyle. O, Hollanda için oynamaya oldukça istekliydi. Ama o zaman milli takım teknik direktörü onu biraz ikna etmeli ve bir şans vermelidir. Ve eğer seçilemediği için hayal kırıklığına uğrarsa, Fas'a gider," diye iç geçiriyor Derksen.