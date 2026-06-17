Derksen, Dünya Kupası'nda Cristiano Ronaldo'nun utanç verici performansının ardından çağrıda bulundu

Johan Derksen, Portekiz ile cesur Kongo karşısında hayal kırıklığı yaratan 1-1 beraberliği alan Cristiano Ronaldo’ya hiç merhamet göstermiyor. 41 yaşındaki forvetin artık yedek kulübesine çekilmesinin zamanı geldi; “Vandaag Inside Oranje” programındaki sert yargı bu yönde.

“Portekiz on kişi oynadı. Ronaldo’nun tek bir iyi hareketini bile yakalayamadım. Ama o teknik direktör onu oyundan çıkarmaya cesaret edemiyor,” diyen Derksen, milli takım teknik direktörü Roberto Martínez’in tecrübeli oyuncuyu son düdüğe kadar sahada bırakmasına inanamadı.

“Ama bu, diğer oyuncuların kişiliği hakkında da çok şey söylüyor. Çünkü onlar bir kez olsun şöyle demeliler: ‘Kazanmak ve para kazanmak istiyoruz. O beceriksiz hiçbir şey yapmıyor’,” dedi Derksen, Portekiz-Kongo maçı biter bitmez hayal kırıklığı yaratan forveti yerden yere vurdu.

“Aslında onun kendi karar vermesini umarsınız,” diye ekledi meslektaşı René van der Gijp. “Bunu dört ya da beş yıldır umuyorsunuz. Kendisinin şöyle demesini: ‘41 yaşındayım ve en iyi günlerim geride kaldı.’ Ama yine de muhteşem bir kariyeri oldu.”

Derksen daha sonra dikkatini Portekiz milli takımının bir başka yıldızı olan Bruno Fernandes’e çeviriyor. “O büyük bir oyuncu. Ama neden böyle bir grup genç oyuncuya ‘Ronaldo ile artık olmaz. Bu artık mümkün değil’ demiyor?”

Van der Gijp de buna yürekten katılıyor. “Şu anda Kongo’ya karşı oynuyorsunuz. Ama birazdan Fransa’ya karşı oynayacaksınız ve o zaman Ronaldo da savunmaya katılmak zorunda kalacak. O zaman Ronaldo kendi yarı sahasında on metre geride kalacak. Ve kaleye kadar altmış metre mesafeyi katetmesi gerekecek. Bunu artık başaramayacak.”

Derksen, Portekiz’i şimdiden dünya şampiyonluğu adayları listesinden çıkarıyor. “Ronaldo varken olmaz, hayır. Ama o milli takım teknik direktörü de bir beceriksiz. Kötü oynayan ve maça konsantre olamayan birini oyundan alırsın, değil mi?”