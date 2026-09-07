Johan Derksen, Feyenoord’un Anis Hadj Moussa’yı Al-Ittihad’a gitmesine izin vermesi gerektiğini düşünüyor. Kanat oyuncusuna yönelik anlaşma, Suudi Arabistan Pro Ligi ekibinin banka teminatı vermek istememesi nedeniyle bozuldu. Feyenoord bu yüzden en fazla 42,5 milyon eurodan oldu.

Derksen, pazartesi günü Groeten uit Grolloo podcastinde, "Bence böyle bir çocuğu engelleyemezsin" değerlendirmesinde bulundu. "Orada beş sezonda 50 milyon kazanması için bir kereye mahsus bir teklif alıyor. Bu burada imkansız."

"Bir de kendi kadronuzda sürekli ‘neden beni engellediler?’ diye düşünen mutsuz, hayal kırıklığı yaşayan bir oyuncu yaratıyorsunuz. Onu, harika bir oyuncu olduğu için engellemediler; iyi bir sağ kanat. Ama kamuoyunu olumlu yönde etkilemek için" diyen Derksen, Hadj Moussa etrafındaki başarısız transfer anlaşmasına dışarıdan baktı.

Derksen sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama böyle bir yönetici Suudi Arabistan’dan teklif alsa, bir saat sonra çoktan uçağa binmiş olurdu. Ama böyle bir oyuncuyu engelliyorlar. Ve bence bir çalışanın pozisyonunu iyileştirmesini engelleyemezsiniz."

Podcastteki çalışma arkadaşı Henk Kuipers da Feyenoord’un Hadj Moussa’yı satması gerektiğini düşünüyor. "Ben o parayı o zaman bir kış transferine kadar saklardım. O çocuk olmadan yapıp yapamayacağının önemi yok. Kışın yeni bir transfer dönemi geliyor. O zaman en azından elinde biraz para olurdu."

Derksen yeniden sözü alarak, "Feyenoord şimdi bunu banka teminatı istemelerine bağlıyor" dedi. "Ve sanırım Suudi Arabistan’da bu kavramı bilmiyorlar. Onlar, ‘biz faturalarımızı her zaman öderiz’ diye düşünüyor. Feyenoord’un o banka teminatını istemesini de anlıyorum, çünkü transferlerde bu alışılmış bir şey."

Derksen, çok konuşulan hücum oyuncusuyla ilgili analizini, "Ama işin çözüldüğü şekliyle bu durum o çocuğun içinde kalmaya devam edecek" sözleriyle noktaladı. Buna göre oyuncu şimdilik Feyenoord formasını giymeye devam edecek.