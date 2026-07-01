Derksen, Bosz’u savunuyor ve Oranje için ideal bir geçici teknik direktör adayı gösteriyor

Johan Derksen, Peter Bosz’u Oranje’nin milli takım teknik direktörü olarak Ronald Koeman’ın ideal halefi olarak görüyor. PSV’nin teknik direktörünün aniden ayrılma ihtimali oldukça düşük olduğundan, De Snor bir ara dönem teknik direktörü seçeneğini tercih ediyor.

Derksen, üst düzey futbol direktörü Nigel de Jong’un aday arama sürecine pek güvenmiyor. “Şimdiden endişeleniyorum,” diyor Vandaag Inside programında. “Çünkü o teknik direktöre hiç güvenmiyorum.”

“Arne Slot’u arayacak. Ama Slot, Avrupa kulüplerinde milyonlar kazanabileceğini söyleyecektir. KNVB bununla baş edemez. Bence Slot’tan sonra Peter Bosz hâlâ rüya gibi bir aday. Ancak o PSV ile sözleşme imzaladı,” diyor şampiyonluk kazanan teknik direktör, futbol federasyonu için bir seçenek olmadığını ima ediyor.

Derksen, KNVB için bir çözüm görüyor. “Ron Jans’ı iki yıllığına göreve getirin. Ardından da Bosz’u önümüzdeki beş yıl için milli takım teknik direktörü yapın. Oraya yanlış kişiyi atmamaya dikkat etmeliyiz.”

“Jans, Hollanda’da bu görevi iki yıl daha üstlenebilecek genel bilgi birikimi ve deneyime sahip tek kişidir. Ve bence o da bu teklife kulak verecektir,” diyerek Derksen, artık emekli olan antrenörü öne çıkarıyor.

Derksen, Michael Reiziger’in Jong Oranje’den Oranje’ye geçmesini kesinlikle doğru bulmuyor. “Bunu saçma bulurdum. Reiziger kendini çok büyük bir teknik direktör olarak görüyor, ancak teknik direktör olarak bağımsız bir şekilde hiçbir zaman kendini kanıtlamadı. Milli takımda görev almak için engin bir deneyime sahip olmak gerekir.”

Sarina Wiegman, Youri ve Jan Mulder tarafından önerildi, ancak Derksen’e göre bu da bir seçenek değil. “Kadınların nasıl futbol oynadığını gördüğünüzde, bir erkek takımını asla çalıştıramazsınız.”