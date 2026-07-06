Derksen, ayaklanmalara yönelik bu özel tanımlamadan tiksiniyor: ‘Bu gerçekten bir Fas sorunu’

Dünya Kupası’nda Fas’ın maçlarının ardından çıkan ayaklanmalar, Johan Derksen için tam bir baş belası. “Vandaag Inside” programının düzenli konuğu, bunun toplumsal bir sorun olduğu yönündeki görüşü de hiç anlamıyor.

“Faslı gençlerin yaramazlık yapması, bir toplumsal sorun olarak görülmesinden bıktım artık. Diğer ülkeler elendiğinde kimse umursamıyor. Ama Fas kazansa da kaybetse de ortalık cehenneme dönüyor,” diye haykırıyor Derksen Pazartesi günkü yayında.

Derksen ayrıca Amsterdam polisine de sert çıkıştı. “Polisler fotoğraf çektirdi, bayraklarla poz verdi, ama müdahale etmediler. Şehir yerle bir ediliyor, onlar ise orada gülüp duruyor. Bence Amsterdamlılar bu durumdan hiç bir şey anlamıyor.”

“Faslılar, bunun bir Faslı sorunu değil, toplumsal bir sorun olduğunu çok kolay bir şekilde söylüyorlar. Ancak diğer tüm ülkelerde görüldüğü üzere, bunun toplumsal bir sorun olmadığı ortaya çıktı. Bu gerçekten de bir Fas sorunu,” diyor Derksen, Hollanda’nın çeşitli yerlerinde yaşanan ayaklanmaları izledikten sonra.

Valentijn Driessen, Başbakan Rob Jetten’den rahatsız. Siyasetçi, on altıncı finalde Fas’ın Hollanda’ya karşı kazandığı zaferin ardından “kardeşlik”ten bahsetmişti; bu durum gazeteciyi oldukça sinirlendiriyor. “Hollanda-Fas maçı sonrasında hâlâ kardeşlikten söz ediliyordu. Ama ardından şehirler tahrip edilince, pek ses çıkmıyor.”

Derksen, Ibrahim Afellay’in de dahil olduğu bazı kişilerin iddia ettiği gibi bunun toplumsal bir sorun olmadığını belirterek sözlerini noktaladı. “Bunu sürekli bir toplumsal sorun olarak nitelendirmekten vazgeçmeliyiz. Diğer ülkelerde bu ölçekte böyle bir şey görmüyoruz. Bu sadece Dünya Kupası’nın ortaya koyduğu bir gerçek.”