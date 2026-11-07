“Derinden etkilendim”: Zinedine Zidane, Fransa kadrosunun açıklandığı sırada İspanyol forvet Jesus de Miguel'in trajik ölümünden duyduğu üzüntüyü itiraf etti

Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane, cuma günü millî takım kadrosunu açıklarken hayatını kaybeden CD Tenerife forveti Jesus de Miguel'i duygu dolu sözlerle andı. 30 yaşındaki İspanyol forvet, bu haftanın başlarında oynanan bir Segunda Division maçında ölümcül bir göğüs sakatlığı geçirdikten sonra 3 Kasım'da hayatını kaybetti.

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Fransız teknik direktör İspanyol forvetin yasını tutuyor

Zidane, yaklaşan UEFA Uluslar Ligi maçları öncesinde cuma günü düzenlenen basın toplantısında İspanya ikinci liginde oynayan forvetin ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. De Miguel, 2 Kasım'daki maçlarının son bölümünde FC Andorra kalecisi Jesus Owono ile çarpıştı ve künt kalp yaralanması ile kalp durması yaşadı. Sahada hayata döndürülüp Santa Cruz de Tenerife'deki Nuestra Senora de Candelaria Üniversite Hastanesi'ne kaldırılmasına rağmen durumu gece boyunca kötüleşti.

Trajik çarpışmanın ardından duygusal anma

Forvetin ertesi sabah hayatını kaybetmesinin ardından yapılan ilk otopsi, ölüm nedeninin kazara meydana gelen göğüs travması olduğunu doğruladı. İspanyol polisi ve adli makamlar ise doğal olmayan ölüm, olası taksirle ölüme neden olma suçlamaları ve saha kenarındaki tıbbi müdahale protokolleriyle ilgili rutin bir soruşturma başlattı.

Cuma günü gazetecilere konuşan Zidane, İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente ve Real Madrid başkanı Florentino Perez'le birlikte futbolcuyu andıktan sonra, ailesinin memleketi Navahermosa'daki cenaze töreni öncesinde şunları söyledi: “Yaşananlar beni üzdü, derinden etkiledi. Hatta tüylerim diken diken oluyor çünkü futbol sahasında böyle bir şey görmek asla istemezsiniz.”

Forvetin yakınlarına başsağlığı dileyen Fransa teknik direktörü sözlerini şöyle sürdürdü: “Her şeyden önce ailesi için üzülüyorum. Hayatımın geri kalanında futbol sahasında bir daha böyle bir şey görmemeyi umuyorum.”

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Kaptan kasım ayındaki millî maçlar için geri dönüyor

De Miguel'i anan eski Real Madrid orta saha oyuncusu, kasım ayındaki millî maçlar için Fransa'nın 23 kişilik kadrosunu da açıkladı. Kaptan Kylian Mbappe, sakatlık nedeniyle verdiği aranın ardından takıma liderlik etmek üzere geri dönerken hücum oyuncusu Pablo Pagis, kulüp düzeyindeki etkileyici performansının ardından ilk kez A millî takıma çağrıldı.

Zidane, takımının turnuvada eleme aşamasına yükselmesini garantilemeye çalışacağı takvim yılının son iki maçında geri dönen kaptanına güvenecek.

Grup liderini belirleyici iki maç bekliyor

Fransa, grup aşamasındaki son maçları için gelecek hafta toplanmaya hazırlanırken UEFA Uluslar Ligi A1 Grubu'nda 10 puanla lider durumda. Fransa, önce 12 Kasım'da Milano'ya giderek zirve yarışındaki kritik maçta ikinci sıradaki İtalya ile karşılaşacak. Zidane'ın takımı, üç gün sonra 15 Kasım'da Bordeaux'da Türkiye'yi ağırlayarak maç programını tamamlayacak.