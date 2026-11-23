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Futbolcu sendikası FIFPRO, Bayern Münih yöneticilerini Jamal Musiala'ya yaklaşımları nedeniyle bir kez daha sert biçimde eleştirdi. CEO Jan-Christian Dreesen ise eleştirileri anlamadığını söyledi.

FIFPRO Başkanı Sergio Marchi, Absolut Bayern'in aktardığına göre pazartesi günü yaptığı açıklamada, milli futbolcunun sağlık durumunu “kamuoyu önünde tartışmanın ve iyileşme sürecindeyken maaşını sorgulamanın derin bir insanlık ve duyarlılık eksikliğini gösterdiğini” söyledi.

Marchi, Musiala'nın “kulübünün desteğini ve sözleşmesine uyulacağına dair güvenceyi” hak ettiğini belirterek Bayern yöneticilerinin açıklamalarını “en sert şekilde” kınadı.

Olası maaş kesintileri konusunda da 23 yaşındaki futbolcunun yanında duran Marchi, “Jamal'la tam dayanışma içinde olduğumu belirtmek istiyorum. Bayern, iyileşme sürecinin tamamında onu desteklemeli ve imzalanan sözleşmeye koşulsuz olarak uymalı” dedi.

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Marchi, Güney Amerika'dan bir örnek verdi: “Arjantin'de profesyonel futbolculara yönelik toplu iş sözleşmesi, oyuncunun kontrolü dışındaki bir sakatlık veya hastalık oynamasına engel oluyorsa, sözleşmenin süresi dolmuş olsa bile, sağlık ekibinden oynama izni alana kadar kararlaştırılan maaşı güvence altına alıyor.”

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Marchi, bu nedenle “Bayern çapındaki bir kulübün yöneticilerinin hâlâ geçerli olan bir sözleşmenin gereklerini yerine getirip getirmeyeceklerini sorguladıklarını duymanın üzücü olduğunu” söyledi ve ekledi: “Bu, futbol için bir geri adım.”

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FIFPRO'nun tepkisi Bayern Münih'i neden şaşırttı?

CEO Jan-Christian Dreesen, FIFPRO'nun sert eleştirilerini anlamadığını söyledi. tz/Münchner Merkur ve Bild ile yaptığı görüşmede, “Bu mesele elbette taraftarları meşgul ediyor çünkü her oyuncumuz bizden biri. Ve evet, doğru! Jamal bizden biri! Tam da bu yüzden onunla ilgileniyoruz. Dolayısıyla tepkiler gelmesi beklenen bir şeydi” dedi ve ekledi: “Ama açıkçası FIFPro'nun tepkisine sadece şaşırdım. Bu futbolcu birliği aslında Almanya'da temsil edilmiyor bile....”

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Dreesen, sportif direktör Max Eberl ile teknik direktör Vincent Kompany'nin “Jamal'a inandığını ve eski formuna dönebileceğine ikna olduğunu, hepimizin de buna güvendiğini” belirtti: “Ve elbette burada söz konusu olan insanın kendisi. Hepimiz onun sahada yeniden eski hâline dönmesini istiyoruz!”

Absansların eşlik ettiği nörolojik bir işlev bozukluğu yaşayan Musiala, Almanya'nın şampiyonluk rekorunu elinde bulunduran Bayern Münih'te hararetli tartışmaların konusu oldu. Eski yönetim kurulu başkanı Karl-Heinz Rummenigge, Köln maçının (1-1) ardından Musiala'nın performans kapasitesini kamuoyu önünde sorgulayıp sözleşmesinde yapılabilecek değişikliklerden söz ederek tartışmayı alevlendirmişti.

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Dreesen tartışmaya ilişkin şunları söyledi: “Konunun son iki günde yeniden gündem yarattığını fark etmemek zordu. Yine de görüşüm değişmedi: Jamal'a zaman tanımak, iyileşmesini ve eski formuna dönebilmesini sağlamak bizim özen yükümlülüğümüz. Ancak aynı zamanda kulübe karşı da sorumluluğumuz var. Uli Hoeneß ve Karl-Heinz Rummenigge de farklı vurgularla bundan başka bir şey söylemedi. Bence bunu söylemekte de sakınca yok.”

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Musiala ile Bayern Münih arasında gizli bir anlaşma mı var?

Süddeutscher Zeitung'a göre yaz aylarında Musiala'nın temsilcileri ile kulüp arasında sözlü bir anlaşmaya varılmış olabilir . Buna göre, oyuncu eski performansına ulaşamazsa sözleşmesinde değişiklik yapılması kararlaştırıldı.

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Dreesen, SZ'nin haberine ilişkin olarak, “Söz konusu toplantıda değildim” dedi ve ekledi: “Dolayısıyla bu konuda aktarabileceğim bir şey yok. Ama toplantı BR'nin Stammtisch programından, Uli'nin konuyla ilgili ilk kez konuştuğu yayından önce gerçekleştiyse, açıklamalarını yaparken bunu da mutlaka aklında tutmuştur.”

Hoeneß, iki hafta önce Bayerischer Rundfunk yayınında Musiala'nın maaşı ile mevcut performans kapasitesi arasındaki farktan ilk kez yakınmış ve bunu bir “ikilem” olarak nitelendirmişti. Ayrıca Musiala'nın yeniden en iyi formuna ulaşıp ulaşamayacağı konusunda şüphelerini dile getirmişti. Bayern Münih'in onursal başkanı, “Sonntags-Stammtisch” programında, “Kolayca iyileştirilemeyen, ancak ilaçlarla bir ölçüde kontrol altında tutulabilen bir hastalığı var” demiş ve dikkat çekici bir soru eklemişti: “Ama bir zamanlar sahip olduğu performans kapasitesine yeniden kavuşabilecek mi…”