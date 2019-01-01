Derby County'nin iki futbolcusu Bennett ve Lawrence, alkollüyken araba sürmekle suçlanıyor

Derby County'de forma giyen Mason Bennett ve Tom Lawrence'ın yaptıkları trafik kazasının ardından alkollü araba sürmekle suçlandıkları öğrenildi.

Derby County'nin iki futbolcusu Mason Bennett ve Tom Lawrence, Salı günü geçirdikleri araba kazasının ardından içkili bir şekilde araba kullanmakla suçlandılar.

İki oyuncunun da yaralanmadığı kaza için kulübün resmi bir soruşturma başlatması bekleniyor.

Bir kulüp yetkilisi, Goal'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "24 Eylül'de meydana gelen kazanın farkındayız. Halen devam eden yasal işlemlerden dolayı kulüp şu anda daha fazla yorum yapmayacak."

'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu'yu takımın başına getiren ve sezona kötü bir başlangıç yapan Derby County, şu anda Championship'te 18. sırada yer alıyor.