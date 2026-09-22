Derbi şokunun ardından: Real Madrid taraftarları kadroda köklü değişiklik istiyor

Başkent derbisinde Atletico Madrid'e 2-1 mağlup olmasının ardından Real Madrid içindeki öfke tırmandı; kulüp taraftarları ve medya, José Mourinho'nun gelişinin ve yeni takviyelerin geçen sezonun sorunlarını çözmekte henüz başarılı olamadığı görüşüyle takımdaki bazı konularda değişiklik yapılması çağrısında bulundu.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre eleştiriler 3 temel konu üzerinde yoğunlaşıyor. Bunların başında, takımın hâlâ oyun kuruculuk zafiyeti, hücum verimliliğindeki düşüş ve ön hat oyuncuları arasındaki uyum eksikliğinden muzdarip olduğu bir dönemde Vinicius Junior'un performansı ile Bernardo Silva ve Carlos Espi'nin nasıl kullanıldığı geliyor.

Vinicius hesap dışı mı?

Real Madrid ile yeni bir sözleşme imzalamasıyla eş zamanlı olarak son dönemde performansı düşen Vinicius Junior, Madrid'de geniş çaplı eleştirilerle karşı karşıya kalan isimlerin başında geliyor.

"As" gazetesi, Fildişili oyuncunun ortaya koyduğu performans göz önüne alındığında, sol kanatta Yan Diomande'ye ilk 11'de rol verilmesini isteyen seslerin arttığına dikkat çekerken, Vinicius'un yedek kulübesinde oturması taraftar ve medya tartışmalarında güçlü biçimde gündeme geliyor.

Talepler Vinicius ile de sınırlı kalmıyor; "As", Real Madrid'in orta sahasına daha fazla yaratıcılık ve fırsat üretimi kazandırabilecek seçeneklerden biri olması nedeniyle Bernardo Silva'nın özellikle büyük maçlarda daha fazla rol alması gerektiği görüşünde.

Ayrıca Mourinho, son Atletico Madrid karşılaşmasında oyuna dahil etmemesine rağmen bu sezon Espanyol ve Elche karşısında iki maçı çözüme kavuşturan Carlos Espi'ye daha fazla süre verilmesi yönündeki çağrılar da artıyor.

Bu gelişme, Portekizli teknik adamın hücum dakikalarını yönetmesine ilişkin başka soru işaretlerinin de gündemde olduğu bir ortamda geliyor; özellikle Kylian Mbappe'nin nadiren oyundan çıkması, önümüzdeki dönemde Real Madrid'in ilk 11'inin şekline dair daha geniş bir tartışmanın kapısını aralıyor.