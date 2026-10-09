Derbi şokunun ardından: Mourinho, Vinicius'u kurtarmak ve Real Madrid'in orta sahasının şifresini çözmek için harekete geçiyor

Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid teknik ekibi, mevcut milli ara döneminde taktiksel fikirlerini yeniden gözden geçirmek için çalışıyor. Teknik heyet, önümüzdeki dönem için iki temel öncelik belirledi; birincisi, Brezilyalı Vinicius Junior'ı alışılmış parlak formuna döndürecek temelleri atmak, ikincisi ise maçların belirli bölümlerinde oyuna daha fazla hâkim olmayı sağlamak için orta sahada bazı yönleri düzeltmek ve bunun yanında takıma savunmada daha fazla sağlamlık ve bütünlük kazandırmaktı.

İspanyol "As" gazetesine göre, Mourinho'nun derbi maçının ardından hakemliğe yönelttiği eleştiriler, görüntülerin netliği göz önüne alındığında tamamen haklı olmasına rağmen, teknik direktör açısından Atletico Madrid karşısında alınan olumsuz sonucun veya performanstaki belirgin eksikliklerin bir mazereti değildi; zira takımın koridorlarında bir öz eleştiri hali hâkim ve teknik ekip yaklaşık üç hafta süren ara dönemini, yapılması gereken değişiklikleri düşünmek ve bunlar üzerine kafa yormak için değerlendirdi.

Teknik heyet, Vinicius'un sistemde vazgeçilmez, temel bir parça olduğunu düşünüyor ve onun ilk 11'de oynamasını sorgulamanın ötesinde, koronavirüs salgınından bu yana ilk sekiz maçta bir gol atıp üç gol pası vererek en zorlu başlangıcını yaşayan Brezilyalı yıldızın parlaklığını geri kazandırmak için oyun tarzında yapılabilecek değişiklikler üzerine çalışılıyor.

Buna karşılık Mourinho, oyuncuya tam bir güven gösteriyor; nitekim Vinicius, 652 dakika oynayarak Valverde (654 dakika) ve tüm dakikalarda forma giyen (720 dakika) ikili Courtois ile Mbappe'nin ardından en çok süre alan dördüncü oyuncu oldu. Vinicius'un formunun dibe vurduğu Metropolitano Stadı'nda ise 22 top temasıyla takımın topa en az dokunan oyuncusu olduğu, hatta yedeklerden Camavinga (24 temas) ve Bernardo'ya (26 temas) kıyasla bile geride kaldığı; yalnızca bir başarılı çalım denediği ve sadece sekiz pas tamamladığı belirtiliyor.





Mourinho, "Sahada elindeki her şeyi veren bir oyuncu, daha fazlasını vermek zorunda değildir" sözünü tekrarlayarak Vinicius'u savunmayı sürdürüyor ve oyuncunun savunma talimatlarına yüzde 100 bağlılığından duyduğu memnuniyeti dile getiriyor. Oyun tarzındaki değişiklikler henüz sahada görülmese de, bu değişiklikler Brezilyalı yıldızın sol kanadı kapatmak için sürekli bek pozisyonuna kadar geri çekilmesinden muaf tutulması ve bu görevin orta saha oyuncularından birine devredilmesi şeklinde somutlaşabilir.

Teknik ekip aynı zamanda, henüz oyuncuları oturmamış bir hat olan orta sahaya daha fazla bütünlük kazandırmak için çiftli ön libero ikilisinin hatlarını belirlemeye çalışıyor. Mourinho, Jude Bellingham'ı oyun kurucu pozisyonunda serbest bırakmasına imkân tanıyan (4-2-3-1) taktik dizilişini uygulamakta ısrar ediyor. İngiliz yetenek de bu role ustalıkla karşılık verdi; Rayo Vallecano, Malaga ve Espanyol karşısında üç maçta üç gol attı, Real Sociedad'a karşı iki gol pası verdi ve bunu yaparken şu anda Vinicius'un kapattığı sol kanadı kapatma sorumluluğunu üstlenmedi.

Teknik veriler, Bellingham'ın Real Madrid'deki ilk sezonuna ışık tutuyor; o dönemde İngiliz oyuncu, Ancelotti'nin gerçekleştirdiği ve İspanya La Liga ile UEFA Şampiyonlar Ligi ikilisinin kazanılmasıyla sonuçlanan taktiksel dönüşümün merkezindeydi. O zamanlar Mbappe'nin yokluğunda İtalyan teknik direktör, Bellingham'ı Vinicius ve Rodrygo'nun arkasında oyun kurucu olarak konumlandırmıştı; takım ise savunma durumunda, İngiliz yıldızın sol tarafı kapattığı (4-4-2) dizilişine geçiyordu.

Maç sonuçları, Valverde'nin çiftli ön libero ikilisinde yer almasının tartışmasız bir tercih olmayı sürdürdüğünü gösteriyor; bu da sekiz maçta orta sahada dört farklı ikilinin denenmesine yol açtı. Valverde ve Bernardo Silva ikilisi, Espanyol, Real Sociedad ve Rayo Vallecano karşısında oynadığı tüm maçları kazandı; Valverde ve Camavinga ikilisi Malaga karşısında kolay bir galibiyet elde ederken Real Betis'e karşı yenildi; Valverde ve Trent ikilisi Inter Milan karşısında mecburi bir tercihti; geleceğe yönelik hedeflenen Tchouameni ve Valverde ortaklığı ise Elche karşısında zorlukla bir galibiyet aldı ve Atletico Madrid karşısında açık bir şekilde çöktü.