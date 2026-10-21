19 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde FC Arsenal'e karşı oynanacak dev maç için Michael Olise'nin yerine Bayern Münih'in kadrosuna alındı.

Olise, önceki hafta Viking Stavanger karşısında gereksiz bir şekilde ikinci sarı karttan kırmızı kart görmüş ve böylece Bayern'e büyük bir kötülük yapmıştı. Eksik oynamasına rağmen Norveçli favori olmayan ekip, maçın sonlarında skoru 3-3'e getirdi.

Binder ise geçen hafta sonu derbinin kahramanı olarak öne çıktı. Regionalliga'da "küçük Bayern"in 1860 Münih'e karşı oynadığı maçta Anton Heinz'ın attığı 1-0'lık golün asistini yaptı, ardından kendisi de skoru 2-0'a taşıdı.

Ardından Grünwalder Stadion'da 1860 taraftarlarının bulunduğu ev sahibi tribününün önünde kışkırtıcı biçimde sevinerek tepkilere yol açtı. Bayern'in gözde genç yeteneği 1860 taraftarlarına doğru koştu, gösterişli bir hareketle elini sol kulağına götürdü ve sonra dizlerinin üzerinde köşe bayrağına doğru kaydı.

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Tim Binder'ın Bayern Münih'le profesyonel sözleşmesi var mı?

Binder, Almanya'nın en çok şampiyonluk yaşayan kulübünün altyapısındaki büyük yeteneklerden biri olarak görülüyor. Genç oyuncu, 2019'da Bundesliga'daki rakipleri FC Augsburg'un altyapısından geldi. Hücumda her iki kanatta da oynayabiliyor ve hâlen Almanya U19 millî takımında forma giyiyor.

Birkaç hafta önce 2030'a kadar geçerli bir profesyonel sözleşme imzaladı. FCB Sportif Direktörü Christoph Freund o dönemde şunları söylemişti: "Tim'in potansiyeli çok yüksek. Hızlı, driplingde güçlü ve çok iyi bir karaktere sahip. Yeteneğini son dönemde, diğer fırsatların yanı sıra A takımla sezon hazırlıklarında da gösterdi. Tim, kampüsümüzdeki üstün gelişim imkânlarının en iyi örneklerinden biri. Bize küçük yaşta geldi ve altyapı takımlarında istikrarlı biçimde gelişti. Bayern Münih'te onunla yolumuza devam edecek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

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