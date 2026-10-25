Borussia Dortmund savunmacısı Nico Schlotterbeck, Eintracht Frankfurt karşısında Bundesliga'daki son yedi maçında beşinci kez gol yemeyen takımının savunma istikrarını övdü. Alman millî futbolcu, Bayern Münih ile karşılaşmadan önce Dortmund'un hızla geliştiğini vurguladı.

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Schlotterbeck'in liderliğindeki BVB savunması gol yemeden kazandı

Nico Schlotterbeck, Borussia Dortmund'un Signal Iduna Park'ta Eintracht Frankfurt'u 1-0 mağlup ettiği maçta savunmadaki performansıyla öne çıktı. Schlotterbeck, Waldemar Anton, Ramy Bensebaini ve Ryerson ile birlikte Frankfurt'un ikinci yarıda hiç şut çekmesine izin vermedi.

Bu galibiyetle BVB, bu sezon çıktığı yedi Bundesliga maçının beşinde kalesini gole kapatmış oldu.

Sonuç, Dortmund'u Bundesliga puan tablosunda ilk sıraya taşıdı.

Savunmacı, dörtlü savunmanın uyumunu ve Beier'in kalitesini övdü

Sky'a konuşan Schlotterbeck, savunma hattının ikinci yarıdaki üstünlüğünden duyduğu gururu dile getirdi. Schlotterbeck, "Çok eğlenceliydi. İlk yarıda birkaç pozisyon verdik, ikinci yarıda ise hiçbir pozisyon vermedik" dedi.

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"Şimdi yedi maçın beşinde gol yemedik... Savunmadaki dördümüz birlikte gerçekten iyi çalışıyoruz."

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"Maxi kalitesini gösterdi. Uzak köşeye yaptığı o vuruş onun uzmanlık alanı. Noah [Atubolu] iyi kurtarışlar yapıyordu... ama o şutu çıkaramadı" diye ekledi Schlotterbeck.

Schlotterbeck'in hedefinde Bremen ile kupa maçı ve Bayern karşılaşması var

Schlotterbeck, takımın hâlâ gelişmekte olduğunu ancak hem kupada hem de ligde büyük hedefleri bulunduğunu vurguladı. Stoper, "Henüz kusursuz değiliz ama takım olarak ilerleme kaydediyoruz" dedi.

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"Gelecek hafta Bayern'le karşılaşmaya gidiyoruz. Orada iyi bir maç çıkarmak istiyoruz."

"Ondan önce Bremen'le karşılaşacağız... Kupa kazanmanın en kısa yolu ülke kupasından geçiyor" diyerek takım arkadaşlarına hatırlatmada bulundu.

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Dortmund savunmasını zorlu sınavlar bekliyor

Yedi maçın beşinde gol yemeyen Dortmund'un savunması, kritik bir haftada sınanacak.

BVB, DFB-Pokal'da Werder Bremen'i ağırladıktan sonra Bayern Münih'le karşılaşmak üzere Allianz Arena'ya gidecek.

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Schlotterbeck, Kovac'ın savunma planının merkezinde yer almaya devam edecek.