Depremzede Emir, Fenerbahçeli futbolcularla görüştü

Elazığ depreminde enkaz altından çıkan Fenerbahçe taraftarı 12 yaşındaki Mustafa Emir Çiçek, sarı lacivertli futbolcularla görüntülü konuştu.

Kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, sarı-lacivertli futbolcular Bayındır, Zanka, Ferdi Kadıoğlu, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Sadık Çiftpınar, Jailson, Vedat Muric ve Luiz Gustavo, hastanede yatan Fenerbahçe taraftarı Mustafa Emir'le görüntülü konuşarak moral verdi.

Elazığ’da göçük altından çıkarılan Fenerbahçeli Emir, Fenerbahçesi ile buluştu.

Bizim için çok kıymetlisin, geçmiş olsun Emir! 💛💙 pic.twitter.com/tdibRjEimR — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 28, 2020

Sarı-lacivertli futbolcular, Mustafa Emir'i iyileştikten sonra antrenmana ve maça davet etti. Kaleci Altay Bayındır ise Mustafa Emir'e forma ve kaleci eldiveni göndereceğini söyledi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde enkaz altında kalan Mustafa Emir'in yanı sıra babası Selahattin, annesi Türkan ve ablası Kübra Çiçek de arama kurtarma ekiplerince sağ olarak kurtarılmıştı.