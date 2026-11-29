Deportivo La Coruna ile Barcelona arasındaki La Liga maçına bakış

La Liga - Hafta 14 29 Kas 2026 - 10:15 Abanca-Riazor

Barcelona durdurulamaz görünüyor ama Madrid'i geride tutmak için kazanmalı

Barcelona, La Liga'da Deportivo de A Coruna ile karşılaşmak üzere pazar günü La Coruna'daki Abanca-Riazor'a gidiyor. Yoğun bir haftayı geride bırakan lig lideri, zirvedeki farkı açabileceğine inanıyor. Hansi Flick'in takımı, çarşamba gecesi Bakü'de Şampiyonlar Ligi'nde Sabah'ı 4-1 yendi. Anthony Gordon iki gol atarken Karim Adeyemi ve Gabriel Jesus da ağları buldu. Barcelona, ikinci yarıda on dakika içinde üç kez gol sevinci yaşadı.

Barcelona, önceki hafta sonunda Camp Nou'da Villarreal karşısında iki farklı geriye düşmesine rağmen maçı 3-2 kazandı. Bu sonuçla Real Madrid'in üç puan önünde kalmayı sürdürdü. Barcelona, bu sezon 13 lig maçının 12'sini kazandı.

Getty Images

Deportivo istikrar arıyor

Deportivo, maça daha istikrarsız bir form grafiğiyle çıkıyor. Antonio Hidalgo'nun takımı son maçında Alaves deplasmanında 3-1 kaybetti ve ligde 12. sırada yer alıyor.

Deportivo, bu ayın başlarında Osasuna'yı 2-1 yendi ve Espanyol ile golsüz berabere kaldı. Riazor'daki taraftarlar, lig liderine karşı daha iyi bir performans görmek isteyecek. Takım, eski Barcelona oyuncusu Pierre-Emerick Aubameyang'a büyük ölçüde güvenecek. Çok sayıda kulüpte forma giymiş 37 yaşındaki forvet, bu sezon beş gol ve iki asist kaydetti.

Getty Images

Öne çıkan istatistikler ve sakatlık haberleri

Barcelona'nın son 16 maçının tamamında 2,5 gol barajı aşıldı.

Deportivo, Barcelona ile oynadığı son 10 maçın hiçbirinde kalesini gole kapatamadı. Ancak bu, iki takım arasındaki 2018'den bu yana ilk H22 olacak.

Barcelona, bu sezon deplasmanda oynadığı altı La Liga maçının tamamını kazanarak yüzde 100'lük bir galibiyet oranı yakaladı.

Barcelona hücumda korkutucu olsa da son 16 maçında yalnızca üç kez kalesini gole kapatabildi.

Muhtemel 11'ler

Deportivo (442): Roman; Altimira, Loureiro, Gimenez, Quagliata; Soriano, Amatucci, Casado, Hernandez; Nsongo, Aubameyang.

Barcelona (4231): Garcia; Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Gordon; Raphinha.

Takım haberleri ve kadrolar