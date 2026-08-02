İspanyol kulübü Deportivo La Coruña, Faslı oyuncu Mohamed Bouldini ile yollarını mevcut yaz transfer döneminde resmen ayırdığını açıkladı.

İspanyol kulübü, forvet Bouldini'nin, takımla 2028 yılına kadar uzanan sözleşmesinin bitiminden önce takımdan ayrıldığını doğruladı.

Bouldini, 2024-2025 futbol sezonunda İspanyol ekibi Levante'den Deportivo La Coruña'ya transfer olmuştu.

Öte yandan "Le Matin Sport" sitesi, Raja Casablanca'nın, Deportivo La Coruña ile sözleşmesini feshetmesinin ardından serbest oyuncu konumuna geçmesinden yararlanarak, Faslı forvet Mohamed Bouldini'nin adını yaz transfer döneminde hücum seçenekleri arasına koyduğunu belirtti.

30 yaşındaki Bouldini, Association Sportive des Chabab ve Raja Casablanca'nın altyapısında yetiştikten, ardından Ittihad Tanger forması giydikten ve daha sonra Portekiz'de Oliveirense, Académica de Coimbra ve Santa Clara kulüpleriyle profesyonel bir tecrübe yaşadıktan sonra İspanya'ya geçip Fuenlabrada, Levante ve Deportivo La Coruña'da oynadığı, ardından Granada'ya kiralandığı için Fas ligi atmosferini iyi bilmektedir.







