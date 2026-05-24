Deportivo La Coruña, altı yıllık bir aradan sonra LaLiga'ya geri dönüyor. Bu köklü İspanyol kulübü, Real Valladolid'i 2-0 mağlup ederek yükselişini garantiledi ve böylece yıllarca süren spor alanındaki kötü gidişatın ardından etkileyici bir geri dönüşe imza attı.

Deportivo için bu yükseliş, uzun bir çile döneminin sonu gibi geliyor. Galiçyalı kulüp, bu yüzyılın başında hala İspanya'nın zirvesinde yer alıyordu ve 2000 yılında Roy Makaay'ın mutlak yıldızlığıyla lig şampiyonluğunu kazanmıştı. Ancak bunu, kulübü en üst seviyeden giderek uzaklaştıran istikrarlı bir düşüş izledi.

2018'de Deportivo, Clarence Seedorf yönetiminde LaLiga'dan küme düştü. Hollandalı teknik direktör, o dönemde düşüşü durdurmayı başaramadı. İki yıl sonra, kulüp İspanya'nın üçüncü ligine kadar düşerek durum daha da acı hale geldi.

Deportivo daha sonra adım adım yeniden yükselişe geçti. 2024'te kulüp Segunda División'a geri döndü ve iki yıl sonra en üst seviyeye dönüşü kesinleşti.

Kadrodaki tanınmış isimlerden biri Zakaria Eddahchouri. Fas asıllı Hollandalı forvet, Velsen-Zuid'da 53 maçta 31 gol atarak etkileyici bir performans sergilediği için iki yıl önce Telstar'dan Deportivo'ya transfer oldu.

Eddahchouri, İspanya'da da kendini kanıtladı. Forvet, Deportivo formasıyla şu ana kadar 54 resmi maça çıktı ve bu maçlarda 16 gol attı. Valladolid maçında yedek kulübesinde başladı, ancak maçın bitimine on dakika kala sahaya çıktı.

O anda, ligde üst lige yükselme şansı çok yakındı. Bil Nsongo, iki golle Deportivo'yu rahat bir üstünlüğe taşımıştı. Kamerunlu forvet, bu sayede gecenin kahramanı oldu ve takımına galibiyeti getirdi.