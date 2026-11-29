Barcelona, Riazor'daki etkili ikinci yarısının ardından La Liga liderliğini pekiştirdi. Atletico Madrid'le arasındaki farkı beş, Real Madrid'le arasındaki farkı altı puana çıkardı.

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Hansi Flick'in takımı öne geçmek için yalnızca iki dakikaya ihtiyaç duydu: Lamine Yamal, Pedri'nin pasını gole çevirdi. Ancak yedi dakika sonra Pierre-Emerick Aubameyang, Pau Cubarsi'nin hatasını değerlendirerek Deportivo'ya beraberliği getirdi. İlk yarı, maçın sonucunun düşündürdüğünden daha dengeli geçti. Joan Garcia ev sahibinin iki pozisyonunda gole izin vermedi. Ardından Dani Olmo, 20. dakikada Anthony Gordon'ın ortasını kafayla ağlara göndererek skoru 2-1 yaptı.

İkinci yarıya Raphinha damga vurdu. İleri uçta oynayan kaptan, devrenin başlamasından beş dakika sonra Yamal'ın ortasını kafayla gole çevirdi. 83. dakikada bir kez daha fileleri buldu ve uzatma dakikalarında, yine Yamal'ın hazırladığı pozisyonda yakın mesafeden attığı golle hat-trick'ini tamamladı. Barcelona maçı yüzde 74 topa sahip olma oranı ve 23 şutla bitirdi.

GOAL, Barcelona oyuncularının Riazor'daki performanslarını puanladı...

Kaleci ve savunma

Joan Garcia (8/10): Aubameyang'ın beraberlik golünde yapabileceği bir şey yoktu, ancak bunun dışında mükemmeldi. Maçın başlarında kaleciyle karşı karşıya kalan Yeremay Hernandez'i durdurdu, Bil Nsongo'nun yakın mesafeden kafa vuruşunu çıkardı ve son bölümde oyuna sonradan giren Zakaria Eddahchouri'nin iki şutunda daha gole izin vermedi.

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Eric Garcia (7/10): Maça sağ bekte başladı ve 50 pasının 46'sını isabetli kullanarak topla temiz oynadı. Duran toplarda sık sık tehdit yarattı ancak ilk yarının bitiminden hemen önce yakaladığı önemli fırsat da dahil olmak üzere üç şutunda da hedefi bulamadı. 65. dakikada yerini Jules Kounde'ye bıraktı.

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Pau Cubarsi (6/10): Topla rahat oynadı ve 79 pasının 74'ünü isabetli kullandı, ancak hatası Aubameyang'a beraberlik golü fırsatını sundu. Bir kornerde yaptığı kafa vuruşunu da Leo Roman kurtardı.

Gerard Martin (7/10): Dörtlü savunmanın en istikrarlı ismiydi. Stoperde Cubarsi'nin yanında oynarken dördü kafayla olmak üzere beş uzaklaştırma yaptı ve geriden iki gol fırsatı yarattı.

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Joao Cancelo (6/10): İlk beş dakika içinde Nsongo'ya yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü. Sonrasında dikkatli oynayıp topu nadiren kaybetti ve 34 pasının 32'sini isabetli kullandı. 57. dakikada yerini Gavi'ye bıraktı.

Orta saha

Pedri (8/10): Oyunu yöneten isimdi. Yamal'ın açılış golünün pasını verdi, 114 pasının 109'unu isabetli kullandı, dört çalımının tamamında başarılı oldu ve maçın başlarında Olmo'nun yakaladığı fırsatı ara pasıyla hazırladı.

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Frenkie de Jong (7/10): Pedri'nin yanında sakin ve güvenilir bir performans sergiledi. 65. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalana kadar 83 pasının yalnızca üçünü isabetsiz kullandı.

Dani Olmo (8/10): Gordon'ın ortasını kafayla ağlara göndererek Barcelona'yı yeniden öne geçirdi. Pedri'nin ceza sahasında kendisini bulduğu bir başka pozisyonda ise şutu engellendi. Birkaç kez top kaybettikten sonra 60. dakikadan hemen önce yerini Rodri'ye bıraktı.

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Hücum

Lamine Yamal (9/10): Beş golün üçünde payı vardı. Alçak bir vuruşla gol perdesini açtı, ardından Raphinha'nın kafa golünde ortayı yaptı ve üçüncü golü için topu ona çıkardı. Engellenmeyen dört şutunun tamamı kaleyi buldu; Roman'ı peş peşe kurtarışlar yapmaya zorladı. Ayrıca beş kez top kazandı. Maçın sonlarında sarı kart gördü.

Raphinha (10/10): Kaptan için kusursuz bir öğleden sonraydı. Orta alanda hücumun en ilerisinde oynarken takımının üçüncü golünü kafayla attı, dördüncüyü ceza sahası içinden kaydetti ve beşinci golü yakın mesafeden tamamladı. Üçü net olmak üzere altı gol fırsatı da yarattı; kullandığı kornerler Cubarsi ve Eric Garcia'ya birkaç kafa vuruşu imkânı sağladı.

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Anthony Gordon (8/10): Olmo'nun golünün ortasını yaptı ve sol kanatta sürekli pas seçeneği sundu. Yine de kendisi de gol atmalıydı: Roman iki şutunu kurtardı, dördüncü golle sonuçlanan atakta ise bir başka şutu engellendi. 84. dakikada yerini Karim Adeyemi'ye bıraktı.

Yedekler ve teknik direktör

Gavi (7/10): Cancelo'nun yerine oyuna girerek orta sahaya enerji kattı. 44 pasının 42'sini isabetli kullandı ve beş kez top kazandı.

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Rodri (7/10): Olmo'nun yerine oyuna girdi ve 64 pasının hiçbirinde hata yapmadı. Bu pasların 12'sini hücum bölgesine gönderdi.

Andreas Christensen (7/10): Sakatlanan De Jong'un yerine girdi. Topla sakin oynadı ve 20 pasının 19'unu isabetli kullandı.

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Jules Kounde (7/10): Sağ bekte Eric Garcia'nın yerini aldı ve hücuma sık sık katıldı. Dördüncü golle sonuçlanan atağı başlatan pas da dahil olmak üzere iki gol fırsatı yarattı.

Karim Adeyemi (6/10): Gordon'ın yerine kısa süreliğine oyuna girdi ve son dakikalarda yaptığı altı pasın tamamında isabet sağladı.

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Hansi Flick (8/10): Takımı ilk yarıda zorlandı, ancak ikinci yarının başlamasından kısa süre sonra 3-1 öne geçti ve daha fazla gol için yüklenmeyi sürdürdü. Barcelona, gücünü gösterdiği bu galibiyetle zirvedeki yerini sağlamlaştırdı; yine de De Jong'un sakatlığı günün sevincine biraz gölge düşürdü.