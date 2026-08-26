Deportivo de A Coruna, 16 Eylül 2026 Çarşamba günü La Coruna'daki Abanca-Riazor'da Sevilla'yı konuk edecek.

Sevilla, ligin lideri olarak sezona yaptığı baskın başlangıcın üzerine koymayı hedefleyerek bu maça çıkarken, orta sıralardaki Deportivo ise iç saha avantajını değerlendirmeye çalışacak. Bu karşılaşma, iki takımın da sezonun erken bölümünde kritik puanları hedeflediği uzun soluklu İspanya üst lig rekabetinde yeni bir bölüm olacak.

GOAL, Deportivo de A Coruna ile Sevilla arasındaki maçın biletlerini nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden satın alınacağı ve ne kadar tuttuğu dahil olmak üzere sizlere sunuyor.

Deportivo de A Coruna - Sevilla LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Deportivo de A Coruna ile Sevilla arasındaki maç, La Coruna'daki Abanca-Riazor'da oynanacak. Bulunduğunuz bölgedeki kesin başlangıç saati için yerel yayın akışını kontrol edin.

La Liga - Hafta 6 16 Eyl 2026 - 09:00 Abanca-Riazor

Deportivo de A Coruna - Sevilla LaLiga biletleri nasıl alınır?

Deportivo de La Coruña - Sevilla maçının biletlerini satın almak için resmi ana platformlara veya doğrulanmış ikincil pazar yerlerine göz atın:

Resmi kulüp platformları (birincil kaynak)

Resmi RC Deportivo bilet satış portalı: Maç Estadio Abanca-Riazor'da (A Coruña) oynanıyorsa, biletleri doğrudan RC Deportivo'nun resmi internet sitesindeki bilet portalı (entradas.rcdeportivo.es) üzerinden satın alın. İç saha maçlarının biletleri, kulüp üyelerine (socios) öncelik verildikten sonra genellikle genel satışa başlama vuruşundan birkaç hafta ile birkaç gün önce çıkar.

Stadyum gişeleri (taquillas): Ayrıca maç gününe kadar olan günlerde ev sahibi stadyumun bilet gişelerinden kalan genel satış koltuklarını şahsen satın alabilirsiniz.

Üçüncü taraf ve toplayıcı platformlar (ikincil pazar)

Resmi genel satış koltukları tükenmişse, StubHub gibi ikincil platformlar yeniden satış seçenekleri sunar.

Deportivo de A Coruna - Sevilla LaLiga biletleri ne kadar?

Deportivo de La Coruña - Sevilla maçının bilet fiyatları, biletleri kulüplerden doğrudan liste fiyatı üzerinden mi yoksa üçüncü taraf yeniden satış pazar yerlerinden mi satın aldığınıza göre değişir.

Standart liste fiyatı (resmi gişe)

Resmi genel satış maç biletleri, ev sahibi kulübün resmi bilet satış portalından veya stadyum gişesinden doğrudan satın alındığında genellikle daha düşük standart fiyatlardan başlar:

Kategori / standart koltuklar: Kale arkaları veya üst tribünlerdeki genel oturma alanları için yaklaşık 30 € ile 70 € arası.

Ana tribün / premium koltuklar: Sahaya yakınlığa ve merkezi konuma bağlı olarak genellikle 70 € ile 130 €+ arası.

İkincil pazar yeri ve yeniden satış fiyatları

Maça yüksek talep varsa veya genel satışlar tükenirse, StubHub gibi yeniden satış platformlarındaki fiyatlar piyasanın dinamik talebini yansıtır:

Başlangıç / bütçe yeniden satış: Yaklaşık 50 € ile 120 € .

Ortalama yeniden satış fiyatı: Koltuk konumu, satıcı kâr marjı ve talebe bağlı olarak 120 € ile 270 €+ arasında değişir.

VIP ve hospitality paketleri: Bilet başına genellikle 200 € ile 450 €+ aralığındadır.

Deportivo de A Coruna - Sevilla LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Deportivo de A Coruna - Sevilla form durumu

Deportivo de A Coruna'nın son beş maçında bir galibiyet, üç beraberlik ve bir mağlubiyet çıktı. Son maçında 24 Ağustos'ta LaLiga'da Malaga ile 1-1 berabere kalan takım, bir önceki hafta da Elche ile 1-1 berabere kalmıştı. Bu beş maçlık süreçteki tek galibiyetini, Genoa karşısındaki hazırlık maçını 1-0 kazanarak aldı. Sezon öncesinde Real Madrid'e 1-0 yenilmesi tek mağlubiyeti oldu. Deportivo bu beş maçta dört gol atıp dört gol yerken, oynadığı iki resmi maç da beraberlikle sonuçlandı.

Sevilla'nın son beş maçında dört galibiyet ve bir mağlubiyet geldi. Luis Garcia'nın takımı, son olarak 22 Ağustos'ta LaLiga'da deplasmanda Athletic Bilbao'yu 3-1 mağlup etti ve daha önce 15 Ağustos'ta da Rayo Vallecano deplasmanında 2-1 kazandı. Tek yenilgisi, 8 Ağustos'ta Bayer Leverkusen ile oynanan hazırlık maçında gelen 2-1'lik mağlubiyetti. Sevilla ayrıca sezon öncesinde FC Utrecht ve NEC Nijmegen deplasmanlarında da kazandı. Bu sezon şu ana kadar oynadığı iki LaLiga maçını da kazandı.

Deportivo de A Coruna - Sevilla: Son karşılaşmalardaki tablo

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma, 17 Nisan 2018'de LaLiga'da oynandı; Deportivo, Sevilla'yı konuk etti ve maç Abanca-Riazor'da 0-0 sona erdi. Kayıtlardaki son beş karşılaşmada Sevilla'nın üç galibiyeti bulunurken Deportivo'nun galibiyeti yok, iki maç ise berabere bitti. Sevilla'nın galibiyetleri arasında, ikisi de kendi sahasında aldığı 4-2'lik ve 2-0'lık zaferler yer alırken, Deportivo'nun bu serideki en iyi sonucu Kasım 2016'da sahasında aldığı 2-3'lük yenilgi oldu.

Deportivo de A Coruna - Sevilla puan durumu

Güncel LaLiga puan tablosunda Sevilla 1. sırada lider konumda yer alırken Deportivo de A Coruna ise 10. sırada bulunuyor.