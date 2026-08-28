Deportivo de A Coruna - Real Betis maçının biletleri nasıl alınır: LaLiga fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Deportivo de A Coruna, 20 Eylül 2026 Çarşamba günü La Coruna'daki Abanca-Riazor'da Real Betis ile karşı karşıya gelecek.

Deportivo ile Real Betis arasındaki maçlar, önceki LaLiga karşılaşmalarından gelen zengin bir geçmiş taşıyor. Son dönemdeki ikili rekabet kayıtları da iki takım arasında çekişmeli mücadelelere işaret ediyor. İki ekip arasında Riazor'da oynanan son resmi maç, 12 Şubat 2018'de Real Betis'in 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Biletleri nereden alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları da dahil olmak üzere, Deportivo de A Coruna ile Real Betis arasındaki maç için bilet alma konusunda bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Deportivo de A Coruna - Real Betis LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Deportivo de A Coruna ile Real Betis arasındaki maç, La Coruna'daki Abanca-Riazor'da oynanacak. Bölgenizdeki kesin başlama saatini öğrenmek için yerel yayın akışını kontrol edin.

La Liga - Hafta 7 20 Eyl 2026 - 09:00 Abanca-Riazor

Deportivo de A Coruna - Real Betis LaLiga biletleri nasıl alınır?

20 Eylül 2026'da Abanca-Riazor'da oynanacak Deportivo de La Coruña - Real Betis maçı için bilet satın almak istiyorsanız, başlıca seçenekler şunlardır:

RC Deportivo resmi bilet satış portalı: Ev sahibi kulüpten doğrudan iç saha maçı bileti satın almanın en güvenli birincil kaynağıdır. Biletler, karşılaşmadan birkaç hafta önce genel satışa çıkarılır.

Abanca-Riazor Stadı gişesi: Maç günü veya karşılaşma öncesindeki günlerde, müsaitlik durumuna bağlı olarak biletler La Coruña'daki stadyumun gişelerinden doğrudan satın alınabilir.

Real Betis resmi deplasman bileti kontenjanı: Deplasman takımını destekliyorsanız, resmi deplasman tribünü biletleri genellikle kayıtlı kulüp üyeleri ve kombine sahipleri için Real Betis tarafından dağıtılır.

İkincil pazar yerleri: StubHub gibi ikincil bilet platformlarında genel katılım ve VIP ağırlama paketleri için yeniden satış biletleri listelenir, ancak fiyatlar talebe göre değişebilir.

Deportivo de A Coruna - Real Betis LaLiga biletleri ne kadar?

20 Eylül 2026'da Abanca-Riazor'da oynanacak Deportivo de La Coruña - Real Betis maçının bilet fiyatları, nominal değerli birincil biletleri mi yoksa ikincil piyasa seçeneklerini mi satın aldığınıza bağlı olarak değişir:

Standart gişe / birincil fiyat aralığı: Deportivo tarafından doğrudan satılan standart genel satış biletleri, tribün bölümüne bağlı olarak genellikle 20 € ile 50 € arasında değişir. Örneğin kalenin arkasındaki üst tribünler ile merkezi yan çizgi Tribuna bölümü buna dahildir.

İkincil piyasa başlangıç fiyatı: StubHub gibi ikincil bilet platformlarında yeniden satış biletleri, giriş seviyesi koltuklar için yaklaşık 45 € ile 50 € seviyesinden başlar.

Ortalama yeniden satış fiyatı: Orta seviye ve popüler oturma bölümleri, toplu bilet pazar yerlerinde genel olarak yaklaşık 140 € ile 250 € ortalamasındadır.

VIP ve ağırlama paketleri: Lounge erişimi veya merkez alt kat konumuna sahip premium koltuklar, 300 € ile 700 €'nun üzerine kadar çıkabilir

Deportivo de A Coruna - Real Betis LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Deportivo de A Coruna - Real Betis form durumu

Deportivo de A Coruna, son beş maçında tüm kulvarlarda bir galibiyet, üç beraberlik ve bir yenilgi aldı. Bu sezon LaLiga'daki iki karşılaşması da 1-1 sona erdi. Bunların sonuncusu, 24 Ağustos'ta Malaga ile berabere biten maçtı; daha önce de Elche ile yenişememişti. Bu süreçteki tek galibiyetini, sezon öncesi hazırlık maçında Genoa'yı 1-0 yenerek aldı. Real Madrid'e karşı alınan 1-0'lık mağlubiyet ise tek yenilgisi oldu. Deportivo, söz konusu beş maçta dört gol atarken dört gol yedi.

Real Betis, son beş maçının üçünü kazandı ve birini kaybetti, ayrıca bir de beraberlik aldı. Son sonucu, 25 Ağustos'ta deplasmanda Valencia karşısında aldığı 1-0'lık LaLiga galibiyeti oldu. Bundan dört gün önce de sahasında Real Sociedad'ı 1-0 mağlup etmişti. Bu sezon oynadığı iki resmi maçın ikisi de galibiyetle sonuçlandı. Sezon başlamadan önce Betis, hazırlık maçlarında AFC Bournemouth ile 2-2 berabere kaldı ve Inter'e 1-0 kaybetti, ayrıca sezon öncesinde Arsenal'i 3-1 yendi. Betis, bu beş maçta beş gol attı ve beş gol yedi.

Deportivo de A Coruna - Real Betis: Son karşılaşmalar

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma, 12 Şubat 2018'de LaLiga'da oynandı. Real Betis, Abanca-Riazor deplasmanında 1-0 kazandı. Bundan önce Betis, Eylül 2017'de sahasında 2-1 kazanmış, taraflar Mart 2017'de Deportivo'nun sahasındaki LaLiga maçında 1-1 berabere kalmıştı. Kayıtlardaki son beş karşılaşmada Real Betis'in iki, Deportivo'nun ise bir galibiyeti bulunuyor. Ayrıca bir beraberlik ve Deportivo'nun sahasında aldığı bir galibiyet daha var. Bu galibiyet, Ağustos 2019'da oynanan sezon öncesi hazırlık maçındaki 1-0'lık sonuçtu.