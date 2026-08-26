Deportivo Alaves, 16 Eylül 2026 Çarşamba günü Vitoria'daki Estadio Mendizorroza'da Valencia ile karşı karşıya gelecek.

Bu mücadele, iki kulübün de sezonun başında kritik puanlar aradığı üst düzey rekabetteki çekişmeyi yeniden alevlendiriyor. İki takımın Mart 2026'daki bir önceki karşılaşmasında Valencia, Mestalla'da sahasında 3-2'lik dar bir galibiyet elde etmişti. Alavés, Valencia'dan rövanşı almak için iç saha avantajını kullanmaya çalışacak.

Bırakın GOAL Deportivo Alaves - Valencia maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, onları nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil bilmeniz gereken her şeyi size sunsun.

Deportivo Alaves - Valencia LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Deportivo Alaves - Valencia maçı, Vitoria'daki Estadio Mendizorroza'da oynanacak.

La Liga - Hafta 6 16 Eyl 2026 - 09:00 Estadio Mendizorroza

Deportivo Alaves - Valencia LaLiga biletleri nasıl alınır?

Deportivo Alavés - Valencia maçı için biletleri birkaç birincil kaynak üzerinden satın alabilirsiniz:

Resmi kulüp kanalları

Deportivo Alavés resmi internet sitesi: Ev sahibi kulüp, biletleri resmi çevrim içi bilet satış portalı (deportivoalaves.com) üzerinden doğrudan genel satışa sunuyor.

Mendizorrotza Stadı bilet gişesi: Biletler, müsabaka gününde veya maç öncesindeki günlerde, uygunluk durumuna bağlı olarak Vitoria-Gasteiz'deki stat gişesinden şahsen satın alınabilir.

Resmi mağaza (Baskonia Alavés Store): Genel giriş biletleri, çoğu zaman Vitoria-Gasteiz şehir merkezinde bulunan kulübün resmi perakende mağazasında da satışa sunulur.

İkincil ve yeniden satış bilet platformları

Birincil bilet ortakları ve toplayıcı platformlar: StubHub gibi ikincil pazar yerlerinde satıcılardan yeniden satış biletleri listelenir, ancak fiyatlar talebe bağlı olarak çoğu zaman nominal değerin üzerindedir.

Deportivo Alaves - Valencia LaLiga biletleri ne kadar?

Mendizorrotza Stadı'nda oynanacak Deportivo Alavés - Valencia LaLiga maçının bilet fiyatları, koltuk konumuna ve biletinizi resmi ya da ikincil kanallar üzerinden almanıza göre değişiklik gösterir:

Resmi nominal fiyatlar (kulüp kanalları)

Kale arkaları (Fondo Polideportivo / Fondo Cervantes): 30 € - 50 €

Yan tribün (Tribuna Preferencia): 35 € - 55 €

Ana tribün (Tribuna Principal / Central Premium): 50 € - 75 €

İkincil ve yeniden satış platformları

StubHub gibi bilet değişim sitelerinde fiyatlar şu anda yaklaşık olarak şu seviyeden başlıyor:

Genel giriş başlangıç fiyatı: ~60 € - 70 €

Ortalama yeniden satış fiyatı: ~140 € - 210 € (kategoriye ve talebe bağlı olarak)

Deportivo Alaves - Valencia LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Deportivo Alaves - Valencia form durumu

Deportivo Alaves, son beş maçının üçünü kazandı ve birinde berabere kaldı; bu periyottaki tek resmi maçında ise 20 Ağustos'ta Rayo Vallecano deplasmanında 1-1 berabere kaldı. En iyi sonucu, 15 Ağustos'ta LaLiga'da Getafe karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetti; bu sonuç, Castellon'a karşı oynanan hazırlık maçındaki 3-0'lık zaferin ardından geldi. Alaves, bu beş maçta sekiz gol atıp iki gol yedi ve bunların ikisinde kalesini gole kapattı.

Valencia'nın son dönemdeki karnesi, son beş maçta bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet olarak öne çıkıyor. Son maçında 25 Ağustos'ta Real Betis'e 1-0 kaybetti; bundan üç gün önce de Celta Vigo ile 0-0 berabere kalmıştı. Bu süreçteki tek galibiyetini, sezon öncesi hazırlık maçında Hercules karşısında 2-0'lık skorla aldı. Valencia, son beş maçının üçünde gol atamadı.

Deportivo Alaves - Valencia: Son karşılaşmalar

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma, 8 Mart 2026'da LaLiga'da oynandı ve Valencia, Alaves'i sahasında 3-2 mağlup etti. Ondan önce iki kulüp, Ekim 2025'te Mendizorroza'da 0-0 berabere kalmıştı. İki takım arasındaki son beş maçta Alaves'in iki, Valencia'nın ise bir galibiyeti bulunurken, diğer iki karşılaşma berabere sona erdi. Ayrıca Alaves, bu eşleşmede sahasında oynadığında daha güçlü bir sicile sahip.