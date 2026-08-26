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La Liga
team-logoDeportivo Alaves
Estadio Mendizorroza
team-logoValencia
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Deportivo Alaves - Valencia maçının biletleri nasıl alınır: LaLiga fiyatları, fikstür bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Deportivo Alaves
Valencia
La Liga

Deportivo Alaves, LaLiga'da Valencia ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Deportivo Alaves, 16 Eylül 2026 Çarşamba günü Vitoria'daki Estadio Mendizorroza'da Valencia ile karşı karşıya gelecek.

Bu mücadele, iki kulübün de sezonun başında kritik puanlar aradığı üst düzey rekabetteki çekişmeyi yeniden alevlendiriyor. İki takımın Mart 2026'daki bir önceki karşılaşmasında Valencia, Mestalla'da sahasında 3-2'lik dar bir galibiyet elde etmişti. Alavés, Valencia'dan rövanşı almak için iç saha avantajını kullanmaya çalışacak.

Bırakın GOAL Deportivo Alaves - Valencia maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, onları nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil bilmeniz gereken her şeyi size sunsun.

Deportivo Alaves - Valencia LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Deportivo Alaves - Valencia maçı, Vitoria'daki Estadio Mendizorroza'da oynanacak.

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La Liga - Hafta 6
Estadio Mendizorroza

Deportivo Alaves - Valencia LaLiga biletleri nasıl alınır?

Deportivo Alavés - Valencia maçı için biletleri birkaç birincil kaynak üzerinden satın alabilirsiniz:

Resmi kulüp kanalları

  • Deportivo Alavés resmi internet sitesi: Ev sahibi kulüp, biletleri resmi çevrim içi bilet satış portalı (deportivoalaves.com) üzerinden doğrudan genel satışa sunuyor.
  • Mendizorrotza Stadı bilet gişesi: Biletler, müsabaka gününde veya maç öncesindeki günlerde, uygunluk durumuna bağlı olarak Vitoria-Gasteiz'deki stat gişesinden şahsen satın alınabilir.
  • Resmi mağaza (Baskonia Alavés Store): Genel giriş biletleri, çoğu zaman Vitoria-Gasteiz şehir merkezinde bulunan kulübün resmi perakende mağazasında da satışa sunulur.

İkincil ve yeniden satış bilet platformları

  • Birincil bilet ortakları ve toplayıcı platformlar: StubHub gibi ikincil pazar yerlerinde satıcılardan yeniden satış biletleri listelenir, ancak fiyatlar talebe bağlı olarak çoğu zaman nominal değerin üzerindedir.

Deportivo Alaves - Valencia LaLiga biletleri ne kadar?

Mendizorrotza Stadı'nda oynanacak Deportivo Alavés - Valencia LaLiga maçının bilet fiyatları, koltuk konumuna ve biletinizi resmi ya da ikincil kanallar üzerinden almanıza göre değişiklik gösterir:

Resmi nominal fiyatlar (kulüp kanalları)

  • Kale arkaları (Fondo Polideportivo / Fondo Cervantes): 30 € - 50 €
  • Yan tribün (Tribuna Preferencia): 35 € - 55 €
  • Ana tribün (Tribuna Principal / Central Premium): 50 € - 75 €

İkincil ve yeniden satış platformları

StubHub gibi bilet değişim sitelerinde fiyatlar şu anda yaklaşık olarak şu seviyeden başlıyor:

  • Genel giriş başlangıç fiyatı: ~60 € - 70 €
  • Ortalama yeniden satış fiyatı: ~140 € - 210 € (kategoriye ve talebe bağlı olarak)

Deportivo Alaves - Valencia LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Deportivo Alaves - Valencia form durumu

Deportivo Alaves, son beş maçının üçünü kazandı ve birinde berabere kaldı; bu periyottaki tek resmi maçında ise 20 Ağustos'ta Rayo Vallecano deplasmanında 1-1 berabere kaldı. En iyi sonucu, 15 Ağustos'ta LaLiga'da Getafe karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetti; bu sonuç, Castellon'a karşı oynanan hazırlık maçındaki 3-0'lık zaferin ardından geldi. Alaves, bu beş maçta sekiz gol atıp iki gol yedi ve bunların ikisinde kalesini gole kapattı.

Valencia'nın son dönemdeki karnesi, son beş maçta bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet olarak öne çıkıyor. Son maçında 25 Ağustos'ta Real Betis'e 1-0 kaybetti; bundan üç gün önce de Celta Vigo ile 0-0 berabere kalmıştı. Bu süreçteki tek galibiyetini, sezon öncesi hazırlık maçında Hercules karşısında 2-0'lık skorla aldı. Valencia, son beş maçının üçünde gol atamadı.

ALA

ALA - Form

GIR
K0-1
CAS
K3-0
SAN
K1-1
GET
K3-0
RAY
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/2
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5
VAL

VAL - Form

NEW
K1-2
CDT
K0-1
HER
K2-0
CEL
B0-0
BET
K0-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
3/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
1/5

Deportivo Alaves - Valencia: Son karşılaşmalar

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma, 8 Mart 2026'da LaLiga'da oynandı ve Valencia, Alaves'i sahasında 3-2 mağlup etti. Ondan önce iki kulüp, Ekim 2025'te Mendizorroza'da 0-0 berabere kalmıştı. İki takım arasındaki son beş maçta Alaves'in iki, Valencia'nın ise bir galibiyeti bulunurken, diğer iki karşılaşma berabere sona erdi. Ayrıca Alaves, bu eşleşmede sahasında oynadığında daha güçlü bir sicile sahip.

Kafa Kafaya

Deportivo AlavesÇizimValencia
2
2
1
La Liga
Valencia badge
Valencia
VAL
3
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
2
MS
La Liga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
0
Valencia badge
Valencia
VAL
0
MS
La Liga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
Valencia badge
Valencia
VAL
0
MS
La Liga
Valencia badge
Valencia
VAL
2
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
2
MS
Club Friendlies
Valencia badge
Valencia
VAL
0
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
MS
6Attığı Gol5
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı2/5

Deportivo Alaves - Valencia puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
SevillaSevillaSEV
220052+36
K
K
2
Real BetisReal BetisBET
220020+26
K
K
3
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
B
K
4
Atletico MadridAtletico MadridATM
211042+24
B
K
5
BarcelonaBarcelonaBAR
110050+53
K
6
EspanyolEspanyolESP
210142+23
K
K
7
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
K
8
GetafeGetafeGET
210113-23
K
K
9
VillarrealVillarrealVIL
20204402
B
B
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
B
B
11
Celta VigoCelta VigoCEL
10100001
B
12
OsasunaOsasunaOSA
10100001
B
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
K
B
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
B
K
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
K
B
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
B
K
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
B
K
18
ElcheElcheELC
201116-51
K
B
19
Real SociedadReal SociedadRSO
100101-10
K
20
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
100113-20
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme

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