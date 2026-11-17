Planlanandan üç yıl önce Serie C'den La Liga'ya yükselen Deportivo de A Coruna yeniden sahneye çıktı. Bu inanılmaz yükselişin mimarlarından CEO Massimo Benassi, özel röportajımızda hikâyesini anlattı.

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Sahadaki yeniden yükselişten, hem saha içinde hem de saha dışında yürütülen uzun soluklu bir projenin inşasına uzanan bir hikâye. Deportivo de A Coruna, İspanya üçüncü liginden en üst lige uzanan tırmanışının ardından kısa süre önce La Liga'ya döndü. Üstelik başlangıçta belirlenen hedeflere birkaç yıl erken ulaştı. Bu süreçte Massimo Benassi'nin de önemli bir rolü vardı. Galiçya kulübünün CEO'sunun adı da kökeni de İtalya'yla güçlü bir bağ taşıyor.

Pordenone kökenli olan ve uzun süredir İspanya'da yaşayan Deportivo CEO'su, Calciomercato ve Goal mikrofonlarına kulübün stratejilerini, İtalyan futboluyla ilişkisini, transfer tercihlerini ve altyapı yatırımlarını anlattı. Ayakları yere basarak büyümeyi sürdürme hedefini de gizlemedi.

İtalyan taraftarların merak ettiği bir konuyla başlayalım. Kulübün adı artık İtalya'da alıştığımız Deportivo La Coruna değil, Deportivo de A Coruna. Bu değişikliği ve nedenini anlatır mısınız? Yeniden markalaşma projenizin bir parçası mı?

"Aslında bu, geçmişten gelen bir durumdu. Şehrin adı çok uzun zamandır böyle: A Coruna. Yapılan şey, üyeler ve kombine sahipleri arasında bir referandum düzenlemekti. Kulübün adının şehirle uyumlu olması için Real Club Deportivo A Coruna olmasına karar verdiler. Katılım da olağanüstüydü; kombine sahipleri ve üyelerin %80'inden fazlası bu yönde tercih yaptı. Dolayısıyla bunun doğru bir adım olduğunu düşündük",

İtalyancayı çok iyi konuşuyorsunuz, gerçi aksanınız artık biraz Galiçya aksanına kaymış... Pordenone'den bugün yeniden çok önemli bir konuma gelen bir kulübün CEO'luğuna nasıl uzandınız?

"Evet, Pordenoneliyim ama 2017'den beri İspanya'da yaşıyorum. Ne yazık ki aksanımı tamamen kaybettim; yine de İtalyan olmaktan gurur duyuyorum. Benim hikâyem çok çalışmak, az uyumak ve bolca seyahat etmekle şekillendi. Sonuçta benim hikâyemle kulübün hikâyesi birbirine benziyor".



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Karanlık yılların ardından üst düzey futbola döndünüz. Bu yeniden yükselişin arkasındaki proje ve vizyon nedir?

"Bizimki bir çalışma hikâyesi. Geldiğimizde kulüp, İtalya'daki Serie C'ye denk gelen İspanya üçüncü ligindeydi. Üç sezonda La Liga'ya döndük. Stratejik planımızda bunu 2029'da başarmak vardı; üç yıl erken başardık. Metotlu çalışmanın genellikle sonuç verdiğini gördük".

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Bu yıllarda İtalya'dan yalnızca yönetim düzeyinde değil, sportif anlamda da çok yararlandınız. İtalya ile Deportivo de A Coruna arasında nasıl bir bağ var?

"İtalya liglerini her zaman yakından takip ediyoruz. Bu yıllarda İtalyan oyuncular transfer etmemiz tesadüf değil. Geçen yıl Quagliata ve Mulattieri'yi aldık; Quagliata daha sonra takımda kaldı. Bu yaz da Amatucci'yi transfer ettik. Ancak hepsinin ihtiyaç duyduğumuz ve kadromuzda bulunmayan özelliklere sahip olduğunu vurgulamak isterim. Onları yalnızca İtalyan oldukları için almadık. Oyuncu transfer ederken pasaportlarına bakmıyoruz.



Transferlerde İtalya ligine bakmaya devam edecek misiniz?

"Bir İtalyan olarak onları takımda görmekten mutluluk duyduğumu itiraf etmeliyim. Onlarla gurur duyuyorum ve genç İtalyan oyuncuların İspanya'nın en üst liginde gelişmesine katkıda bulunabilmekten memnunum. İtalya'da yeterince değerlendirilmeyen çok sayıda yetenek olduğunu düşünüyorum; gelecek transfer dönemlerinde de oradan oyuncu bulabiliriz. İtalya'da yetenek var, her zaman da vardı. Tarih boyunca yenilikçi, uyum sağlamayı ve kendini yeniden yaratmayı bilen bir halk olduk. Bu yüzden futbolda da çok sayıda genç yetenek var.



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Hedefiniz İtalya'nın da ötesine açılarak büyümeyi sürdürmek mi?

"Evet, uluslararası düzeyde ABD'ye, Meksika'ya, Arjantin'e, Venezuela'ya, Brezilya'ya, İngiltere'ye ve Portekiz'e gittik. Bu yaz İtalya'da Fiorentina ve Genoa ile iki hazırlık maçı oynadık, Coverciano'da kamp yaptık. Dolayısıyla İtalya bizim için önemli bir ülke ve önemli bir taraftar kitlesine sahip olduğumuz bir yer. Deportivo'nun bazılarında kötü, bazılarında ise iyi bir anı bıraktığını düşünüyoruz (gülüyor; Milan karşısındaki 4-0'lık skora gönderme yapıyor). Bunu değiştirmek istiyoruz.

A takımda tercihiniz oldukça belirgin görünüyor: Genç yetenekleri, yaşça biraz daha ileride olsalar da önemli isimler olan Aubameyang ve Traoré gibi yıldızlarla bir araya getiriyorsunuz...

"Evet, 2023'te başladığımızdan beri takımı ve kadroyu oluşturmak için kendimize bazı kurallar koyduk. A takım oyuncularının %25'i altyapımızdan geliyor ve kadronun en az yarısı 26 yaş altı oyunculardan oluşuyor. Bu nedenle genç oyuncularla tecrübelileri bir araya getirmek bizim için ideal. Bu yaz Aubameyang, Traoré ve Angelino geldi. Atletico Madrid'den Gimenez, Barcelona'dan Casado da geldi. Casado çok genç olsa da son üç sezonunu La Liga'nın birinci liginde geçirdi. Kulüple birlikte gelişebilecek sağlam bir genç oyuncu temelini kurmak ve onlara uluslararası düzeyde çok deneyimli oyuncuların eşlik etmesini sağlamak bizim için önemli.

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O hâlde sezon hedefinizin Avrupa'ya dönmek olduğunu söyleyebilir miyiz? Bu bir hayal mi, yoksa henüz çok mu erken? "Şu anda 15 puanımız var, 30 puan daha almalıyız. Dolayısıyla sezon hedefimiz 45 puan. Alçakgönüllülüğü her şeyin önüne koyan bir kulübüz ve bunu hep söylüyoruz. Üçüncü ligden geliyoruz, Serie C yıllarını asla unutmayacağız. Büyümeliyiz ama ayaklarımız yere basmalı. Bunun dışında İspanya'da işlerimiz gerçekten iyi gidiyor. Kulüp, futbol dünyasının en ilgi çekici projelerinden birine sahip. Yalnızca sahaya değil, başka alanlara da yatırım yapmak isteyen bir kulüp sahibine sahip olacak kadar şanslıyız. Yeni antrenman merkezini inşa ettik; neredeyse tamamlandı. Son aşamasını önümüzdeki 11 ay içinde bitireceğiz. Stadyumu yeniledik. Bunun gelecekte gerçekten büyük mutluluklar yaşatabilecek bir proje olduğuna inanıyorum".