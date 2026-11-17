İspanya'nın Serie C'ye denk gelen üçüncü liginden La Liga'ya planlanandan üç yıl önce yükselen Deportivo de A Coruna, yeniden sahneye çıktı. Bu yükselişte önemli pay sahibi olan CEO Massimo Benassi, özel röportajımızda hikâyesini anlattı.

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Sportif yeniden yükselişten hem saha içinde hem de saha dışında yürütülen, kalıcı olması hedeflenen bir projenin inşasına uzanan bir hikâye. Deportivo de A Coruna, İspanya üçüncü liginden en üst lige tırmanarak kısa süre önce La Liga'ya döndü. Üstelik başlangıçta belirlenen hedeflere birkaç yıl erken ulaştı. Bu süreçte Galiçya kulübünün CEO'su Massimo Benassi de önemli bir rol oynadı. Adı, haklı olarak, İtalya'yı güçlü biçimde çağrıştırıyor.

Pordenone kökenli bir İtalyan olan ve uzun süredir İspanya'da yaşayan Depor CEO'su, Calciomercato ve Goal mikrofonlarına kulübün stratejilerini, İtalyan futboluyla bağını, transfer tercihlerini ve altyapı yatırımlarını anlattı. Daha da büyüme hedefini gizlemedi, ancak ayaklarının yere sağlam bastığını vurguladı.

İtalyan taraftarların merak ettiği bir konuyla başlayalım. Kulüp, İtalya'da alıştığımız adıyla artık Deportivo La Coruna değil, Deportivo de A Coruna. Bu değişikliği ve nedenini açıklar mısınız? Yeniden markalaşma projenizin bir parçası mı?

"Aslında bu, geçmişten gelen bir durumdu. Şehrin adı çok uzun zamandır A Coruna. Yapılan tek şey, üyeler ve kombine sahipleri arasında bir oylama düzenlemekti. Onlar da şehrin adıyla uyumlu olması için kulübün Real Club Deportivo A Coruna adını taşımasına karar verdi. Katılım olağanüstüydü; üyelerle kombine sahiplerinin %80'inden fazlası bu tercihi yaptı. Biz de bunun doğru bir adım olduğunu düşündük."

İtalyancayı çok iyi konuşuyorsunuz, gerçi aksanınız artık biraz Galiçya aksanına kaymış... Pordenone'den gelip bugün yeniden çok önemli bir kulüp hâline gelen Deportivo'nun CEO'su olmanızın hikâyesi nedir?

"Evet, Pordenoneliyim ama 2017'den beri İspanya'da yaşıyorum. Ne yazık ki aksanımı tamamen kaybettim; yine de İtalyan olmaktan gurur duyuyorum. Benim hikâyem çok çalışmak, az uyumak ve çok seyahat etmekle şekillendi. Sonuçta benim hikâyemle kulübünki birbirine benziyor."



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Karanlık yılların ardından yeniden üst düzey futbola döndünüz. Bu yükselişin arkasındaki proje ve vizyon nedir?

"Bizimki bir çalışma hikâyesi. Geldiğimizde kulüp, İtalya'daki Serie C'ye denk gelen üçüncü ligdeydi; üç sezonda La Liga'ya döndük. Stratejik planımızda bu noktaya 2029'da ulaşmak vardı, bunu üç yıl erken başardık. Yöntemli çalışmanın genellikle karşılığını verdiğini gördük."

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Bu yıllarda İtalya'dan yalnızca yöneticiler değil, futbolcular da transfer ettiniz. İtalya ile Deportivo de A Coruna arasında nasıl bir bağ var?

"İtalya liglerini her zaman yakından takip ediyoruz. Son yıllarda İtalyan oyuncular transfer etmemiz tesadüf değil. Geçen yıl Quagliata ve Mulattieri'yi aldık; Quagliata daha sonra takımda kaldı. Bu yaz da Amatucci'yi transfer ettik. Ancak şunu vurgulayayım: Hepsi, ihtiyaç duyduğumuz ve kadromuzda bulunmayan özelliklere sahipti ya da hâlâ sahip. Onları yalnızca İtalyan oldukları için almadık. Oyuncu transfer ederken pasaportlarına bakmıyoruz.



Transferde İtalya ligine bakmaya devam edecek misiniz?

"Bir İtalyan olarak onları takımda görmekten mutluluk duyduğumu kabul ediyorum. Onlarla aynı takımda olmaktan ve genç İtalyan oyuncuların İspanya'nın en üst liginde gelişmesine katkı sunabilmekten gurur duyuyorum. İtalya'da yeterince değerlendirilmediğini düşündüğüm çok sayıda yetenek var; belki önümüzdeki transfer dönemlerinde de oradan oyuncu bulabiliriz. İtalya'da yetenek var, her zaman vardı. Tarih boyunca yenilikçi, uyum sağlamayı ve kendini yeniden keşfetmeyi bilen bir halk olduk. Dolayısıyla futbolda da çok sayıda genç yetenek var.



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Hedef, İtalya'nın da ötesine açılarak büyümeye devam etmek mi?

"Evet. Uluslararası düzeyde ABD'ye, Meksika'ya, Arjantin'e, Venezuela'ya, Brezilya'ya, İngiltere'ye ve Portekiz'e gittik. Bu yaz İtalya'da Fiorentina ve Genoa ile iki hazırlık maçı oynadık, Coverciano'da kamp yaptık. Dolayısıyla İtalya bizim için önemli bir ülke ve önemli bir taraftar kitlesi. Deportivo'nun bazılarında kötü, bazılarında ise iyi bir anı bıraktığını düşünüyoruz (gülüyor; Milan karşısındaki 4-0'lık galibiyeti kastediyor). Bunu değiştirmek istiyoruz.

A takımda genç yetenekleri, Aubameyang ve Traoré gibi yaşça biraz daha büyük ama önemli yıldızlarla bir araya getirmeyi tercih ettiğiniz açıkça görülüyor...

"Evet. 2023'te başladığımızdan beri takımı, kadroyu oluşturmak için kendimize bazı iç kurallar koyduk. A takım oyuncularının %25'i altyapımızdan geliyor ve kadronun en az yarısı 26 yaş altı oyunculardan oluşuyor. Gençlerle deneyimli oyuncuları bir araya getirmek bizim için en iyi çözüm. Bu yaz Aubameyang, Traoré ve Angelino geldi. Atletico Madrid'den Gimenez'i, Barcelona'dan Casado'yu aldık. Casado çok genç olmasına rağmen son üç sezonu La Liga'nın birinci liginde geçirdi. Kulüple birlikte gelişebilecek sağlam bir genç oyuncu temeli oluşturmak ve onlara uluslararası düzeyde çok deneyimli oyuncuların eşlik etmesini sağlamak bizim için önemli.

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O hâlde bu sezonun hedefi Avrupa'ya dönmek diyebilir miyiz? Bu bir hayal mi, yoksa henüz çok mu erken? "Sezon hedefimize gelince, 15 puanımız var; 30 puan daha almamız gerekiyor. Yani hedefimiz 45 puan. Bizim her zaman söylediğimiz gibi, her şeyden önce mütevazı olan bir kulübüz. Üçüncü ligden geldik, Serie C yıllarını asla unutmayacağız. Büyümeliyiz ama ayaklarımız yere sağlam basmalı. İspanya'da durumumuz gerçekten iyi. Kulübün projesi futbol dünyasının en ilgi çekici projelerinden biri. Yalnızca sahaya yatırım yapmak istemeyen bir kulüp sahibine sahip olduğumuz için şanslıyız. Yeni antrenman tesisimizi oluşturduk; neredeyse tamamlandı. Son aşamayı önümüzdeki 11 ay içinde bitireceğiz. Stadyumu yeniledik. Gelecekte büyük başarılar getirebileceğine gerçekten inandığım bir proje bu."