Kasımpaşa’yı deplasmanda deviren bordo-mavililer, kulüp rekorunu egale etti.

Geçtiğimiz hafta kendi evinde Galatasaray’la berabere kalan Trabonzspor, Süper Lig’in beşinci haftasında Kasımpaşa deplasmanına konuk oldu.

İlk yarıda etkili bir hücum performansı gösteremeyen bordo-mavililer, 53. dakikada ise Bakasetas’ın şık golüyle öne geçmeyi başardı.

90 dakikayı da 1-0’lık üstünlükle tamamlayan Trabzonspor, deplasmanlardaki yükselen grafiğini sürdürdü.

Trabzonspor’dan rekor

Kasımpaşa deplasmanında alınan galibiyetle birlikte Trabzonspor, deplasmanda oynadığı son 20 maçta da yenilgi yüzü görmemiş oldu.

Opta verilerine göre Abdullah Avcı’nın öğrencileri, bu sonuçla birlikte 1981-82 sezonunda elde edilen kulüp rekorunu da egale etmiş oldu.

20 - Deplasmanda oynadığı son 20 Süper Lig maçını kaybetmeyen Trabzonspor (11G 9B), kulüp tarihinin en uzun serisini egale etti (1981-1982 arasında 20 maç). Formül. pic.twitter.com/0QctpjsTLU — OptaCan (@OptaCan) September 18, 2021

Ayrıca bu galibiyetle birlikte Trabzonspor, yine Opta verilerine göre Aralık 2017’den bu yana Kasımpaşa deplasmanından gol yemeden dönmeyi başardı. Buna ek olarak Kasımpaşa, 13 galibiyetle Abdullah Avcı’nın kariyerinde en çok devirdiği takım oldu.

Bordo-mavilileri neler bekliyor?

Trabzonspor, Süper Lig’in altıncı haftasında Konyaspor deplasmanına konuk olacak.

Eğer bordo-mavili ekip, bu karşılaşmadan da en kötü ihtimalle beraberlikle dönerse kulüp tarihinde, deplasmanlardaki en uzun yenilmezlik serisini yakalamış olacak.

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