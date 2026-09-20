“Deplasmanda Stoke’ta oynamak o kadar da kötü değildi”: Eski İngiltere milli futbolcusu, tuhaf kazanın ardından şaka yaptı

Everton, Crystal Palace ve Tottenham Hotspur'un eski profesyoneli ve İngiltere A Milli Takımı formasını 13 kez giyen oyuncu, Tayland'a transfer olduktan sonra futboldaki erken emekliliğini muhtemelen daha az tehlikeli hayal etmişti.

35 yaşındaki oyuncu, cumartesi günü kulübü PT Prachuap'ın Pattani'deki maçı öncesinde ısınırken bir silindir aracının sürücüsü kontrolü kaybetti. Townsend ağır silindirin altında kaldı, sürücü ancak oyuncunun bacakları sıkıştıktan sonra durabildi.

Bu arada internette yayılan video görüntülerinde Townsend'in silindiri üzerinden itmeye çalıştığı görülüyor. Sürücü hızla araçtan inip profesyonel futbolcuya yardım ediyor. Townsend ise daha sonra olayla ilgili sosyal medyada Britanya usulü mizahla paylaşım yaptı.

"Stoke deplasmanı aslında o kadar da kötü değilmiş. Nedenini görmek için kaydırın" diye yazdı Townsend, Instagram'da. Kanat oyuncusu, kısa süre önce yaptığı bir paylaşımda güneşli Tayland'daki deplasman maçlarını Stoke'a yapılan tatsız yolculuklarla kıyaslamasına gönderme yaptı.

Stoke City'nin Lionel Messi ile aslında ne ilgisi var?

Stoke City, 2010'dan bu yana İngiliz futbolunda nihai derecede rahatsız edici rakibin metaforu olarak kullanılıyor. Bu ifade, o dönemde Lionel Messi'nin de "soğuk, yağmurlu bir Stoke akşamında" o yıllarda alışıldık şekilde yaptığı gibi yine bu kadar parlak oynayıp oynayamayacağını sorgulayan TV yorumcusu Andy Gray'e dayanıyor.

Stoke City, o dönemde teknik direktör Tony Pulis yönetiminde son derece sert ve fiziksel açıdan tavizsiz bir futbol oynuyor, özellikle kendi sahasında futbol kalitesi daha yüksek birçok takımın hayatını zorlaştırıyordu.

Peki Townsend? Kazayı tamamen yara almadan atlattı ve 3-0'lık galibiyette son bölümde oyuna sonradan dahil oldu.