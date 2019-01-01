Deplasmana alınmayan Nantes taraftarları başka maçta olay çıkardı

Ligue 1 ekiplerinden Nantes'ın taraftarları, güvenlik gerekçesiyle takımlarının Reims ile oynadığımaça götürülmeyince ilginç bir protestoda bulundu

'da ile arasında oynanan karşılaşmasına deplasman takımı taraftarları güvenlik nedeniyle alınmadı.

Karara içerleyen Nantes taraftarları Fransa Futbol Federasyonu eşi benzeri görülmemiş bir şekilde protesto etti.

Organize olup Angers ile arasında oynanan maça giden Nantes taraftarları burada meşale yakıp sahaya yanıcı madde attı ve 'Bunu kim ödeyecek?' diye pankart açtı.

Fransa Futbol Federasyonu Disiplin Komitesi taraftarların neden olduğu saha olayları gerekçesiyle ev sahibi Angers'e 15 bin euro para cezası kesti.