Deplasmana alınmayan Nantes taraftarları başka maçta olay çıkardı
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Fransa'da Reims ile Nantes arasında oynanan Ligue 1 karşılaşmasına deplasman takımı taraftarları güvenlik nedeniyle alınmadı.
Karara içerleyen Nantes taraftarları Fransa Futbol Federasyonu eşi benzeri görülmemiş bir şekilde protesto etti.
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Organize olup Angers ile Amiens arasında oynanan maça giden Nantes taraftarları burada meşale yakıp sahaya yanıcı madde attı ve 'Bunu kim ödeyecek?' diye pankart açtı.
Fransa Futbol Federasyonu Disiplin Komitesi taraftarların neden olduğu saha olayları gerekçesiyle ev sahibi Angers'e 15 bin euro para cezası kesti.