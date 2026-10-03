Denzel Dumfries, daha uzun milli ara döneminin hayranı değil; bunu cumartesi günü basın toplantısında da ortaya koydu. Hollanda Milli Takımı'nın 79 kez formasını giyen oyuncusu, önceki formatın çok daha iyi olduğunu düşünüyordu.

Normalde her milli ara döneminde iki maç oynanırken, şimdi kısa süre içinde dört karşılaşma var. UEFA, bu Uluslar Ligi sezonunun ilk iki milli ara dönemini birleştirdiği için milli oyuncular neredeyse iki hafta boyunca milli takımlarında kalıyor.

Dumfries'e göre buna gerek yoktu. Sağ kanat beki, kısa süreli milli arayı tercih ediyor; bu format, oyuncuların kulüplerine hızlı şekilde dönmesini mümkün kılıyordu.

“Maçlardan sonra odak noktası toparlanma oluyor” diye söze başladı Dumfries. “Elbette buna kulüplerimizden alışkınız. Bir miktar yorgunluk söz konusu ama takvime saygı duymak zorundayız.”

“Kesinlikle dört maç oynayabilirim ama bu çok fazla. Bundan yana değilim” diyerek görüşünü net şekilde ortaya koydu.

“Kulübünden oldukça uzun süre ayrı kalıyorsun. Önceki formatı biraz daha iyi buluyordum ama yapacak bir şey yok. Buna saygı duymalıyız ama ben daha kısa bir milli aradan yanayım.”

Milli takım teknik direktörü Xavi Hernández de Dumfries'in sözlerine katılıyor. “Denzel'e katılıyorum, dört maç çok fazla. Belki üç maç oynanabilir ama hem kulüpler hem de milli takım için iki milli maç yeterli.”