Denzel Dumfries, Hollanda milli takımı ile Inter’deki oyuncular arasında tek bir büyük fark görüyor

Denzel Dumfries, Voetbal International’a verdiği röportajda Dünya Kupası’na dünya şampiyonu olmak için katıldığını söyledi. Hollanda milli takımının sağ bek oyuncusu, bunun için çok şeyin gerekli olduğunun farkında.

İki yıl önce Almanya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda, Oranje kadrosu birbirlerine karşı “fazla nazik” olmakla eleştirilmişti. Dumfries bu görüşe katılıyor ve Hollanda milli takımının dünya şampiyonluğu için şansını sürdürebilmesi için bu sefer daha iyi olması gerektiğini biliyor.

“Bu konuda birbirimizden daha fazla şey talep etmeliyiz,” diye söze başlıyor Dumfries. “Geçen Avrupa Şampiyonası’ndan aldığımız ders buydu: Takım olarak birbirimize gerçeği biraz daha fazla ve daha sık söylemeliyiz. Ben de öyle yapacağım; bu konuda sorumluluğunu üstlenen biriyim. Takımda biraz ateş olması önemli.”

Dumfries, resmi olarak Real Madrid’in oyuncusu olmak üzere, ancak hâlâ Inter ile sözleşmesi devam ediyor. Orada işlerin çok farklı yürüdüğünü anlatıyor. “Orada birbirimize karşı gerçekten sert konuşabiliyoruz.”

“Aralarında o kadar çok kendine özgü karakter ve keskin görüşler var ki, ayakta kalmak zorundasın,” diye bir not ekliyor. “Hollanda Milli Takımı’nda çok keyifli bir grubumuz var, bolca spontanlık ve pozitiflik var, ama aramızda ara sıra iyice ortalığı karıştırmamızda bir sakınca yok.”

“Ama her zaman daha iyisini yapma niyetiyle,” diyor Dumfries. “Aramızdaki karşılıklı koçlukun ilerlediğini görüyorum. Biraz yaşlanıyoruz, doğal olarak daha fazla konuşuyoruz ve yanlış paslara tepki veriyoruz. Giderek daha fazla oyuncu, ilk pasın doğru ayağa ve doğru şekilde atılması gerektiğine odaklanıyor. Bu olumlu bir gelişme.”

Cumartesi günü Oranje, Dünya Kupası’ndaki ikinci grup maçını oynayacak. Houston’da İsveç rakip olacak. Hollanda, galip gelmesi halinde bir sonraki tura çıkmayı neredeyse garantilemiş olacak.