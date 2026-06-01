Denzel Dumfries açıkladı: Hollanda milli takımının bu oyuncusu sabahları hep huysuz

Denzel Dumfries, SBS6'da Noa Vahle ile yaptığı röportajda Dünya Kupası'nı büyük bir güvenle beklediğini söyledi. Hollanda milli takımında 71 kez forma giymiş olan oyuncuya göre, takımda harika bir atmosfer var, ancak bu durum bir tuzak da olabilir.

“Hissiyat iyi. Grubun büyük bir kısmı elbette uzun süredir birlikte, yani birbirimizi iyi tanıyoruz. Birçok oyuncuyla daha önce de birkaç final turnuvası yaşadık, bu yüzden atmosfer iyi. Hepimiz ne yapmamız gerektiğini biliyoruz,” diyor Dumfries.

“Birbirimizle iyi geçinen bir grubumuz var, ancak bu yüzden bazen birbirimizi uyarmayı ihmal ediyoruz. Ama bu konuda da iyileşmeler görüyorum. Başarılı olmak istiyorsanız, bu da gerekli. O zaman ara sıra sert tartışmalar da olmalı.”

“Bu, önceki Avrupa Şampiyonası’nda da bir konuydu, bu yüzden bundan kesinlikle ders çıkardık. Bunlar, şimdi yanınızda taşıyabileceğiniz şeyler,” diyor Dumfries, kendisi de Oranje’de daha fazla söz sahibi olduğunu düşünüyor. “Kesinlikle bir fikrim olabilir. Ve bunu da belirtmek istiyorum. Yaşım ve tecrübem göz önüne alındığında, bunun da işin bir parçası olduğunu düşünüyorum. Bu sorumluluğu kesinlikle üstleniyorum.”

Hollanda milli takımı Dünya Kupası’nda ilerlerse, kadronun altı haftadan fazla bir süre birbirinin ensesinde olması da mümkün. Bu her zaman eğlenceli mi? “Hayır, ama öyle olması da gerekmiyor,” diyor Dumfries. “Bazen birbirinizden biraz kaçınabilirsiniz bile. Evet, bu da işin bir parçası.”

“Bazıları bununla diğerlerinden daha iyi başa çıkabilir,” diyor kanat bekçisi gülümseyerek. Vahle mantıklı olarak daha fazlasını öğrenmek istiyor. “Noa Lang bazen huysuz olur, özellikle sabahları. Her zaman huysuz uyanır, ama sonra çok neşeli olur. Çok keyifli. O zaman her şey yoluna girer.”

Dumfries, Oranje’nin Dünya Kupası şansları konusunda net. “Bence kazanabilecek bir grubumuz var. Her şeyin yolunda gitmesi, detayların doğru olması gerekiyor. Doğru zihniyete sahip olursak, kesinlikle şansı olan bir takımız. Bunu göstermemiz gerekiyor, ama bu bize bağlı.”