Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves NBA maç biletlerini nasıl alabilirsiniz: NBA Playoffları, fiyatlar ve daha fazlası

Denver Nuggets, 18 Nisan Cumartesi günü Denver’daki Ball Arena’da Minnesota Timberwolves’u ağırlayacak; bu maç, Batı Konferansı İlk Turu’na heyecan verici bir başlangıç vaat ediyor.
2026 NBA Playoffları'nın resmi olarak başlamasıyla birlikte, 3 numaralı seri başı ile 6 numaralı seri başının karşı karşıya geleceği bu maçta her iki tarafta da güçlü oyuncular ve şampiyonluk hedefleri yer alıyor.
Denver, normal sezonu 3. sıradan (54-28) güçlü bir şekilde tamamlarken, Minnesota ise Play-In Turnuvası'ndan kaçınmak için 6. sırayı (49-33) garantiledi.
GOAL, Timberwolves - Nuggets maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve şu anda piyasada ne kadar olduğu dahil olmak üzere, biletler hakkında bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.
Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves maçının başlama saati
Timberwolves - Nuggets playoff biletleri ne kadar?
Playoff fiyatları, normal sezon ortalama fiyatlarından önemli ölçüde daha yüksektir.
Fiyatlar, maç turuna ve şehre göre değişiklik gösteriyor; Denver’daki Ball Arena’da 1. maçın en düşük bilet fiyatları şu anda 93 dolar civarında başlarken, Minneapolis’teki Target Center’da oynanacak 3. maç için bilet fiyatları ise 181 dolardan başlayarak daha yüksek seviyelerde seyrediyor.
Maliyeti etkileyen faktörler şunlardır:
- Koltuk Kategorisi: 300. katta bulunan "Nosebleed" koltuklar en uygun fiyatlı olanlardır, ancak 1. maç için saha kenarındaki koltukların fiyatı kolaylıkla 3.000 doları aşabilir.
- Serinin gidişatı: Seri sonraki maçlara girerken berabere ise, yeniden satış fiyatlarının yükselmesini bekleyin.
- Pazar Talebi: Hem Denver hem de Minnesota, son iki sezonda taraftar kitlesinde büyük bir artış yaşadı, bu da bu biletleri Batı Konferansı'ndaki "en zor bulunan biletler"den biri haline getirdi.
2025/26 NBA Playoff Mekanları Bilet Fiyatlarına Göre (1. Maç Ortalamaları)
Takım
Arena
Giriş Fiyat Aralığı
New York Knicks
Madison Square Garden
280 $ - 950 $+
Denver Nuggets
Ball Arena
93 $ - 650 $
L.A. Lakers
Crypto.com Arena
215 $ - 800
Minnesota Timberwolves
Target Center
181 $ - 720 $
Oklahoma City Thunder
Paycom Center
110 $ - 540 $
Boston Celtics
TD Garden
195 $ - 850 $
