Denver Nuggets
Ball Arena
Minnesota Timberwolves
Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves NBA maç biletlerini nasıl alabilirsiniz: NBA Playoffları, fiyatlar ve daha fazlası

Denver Nuggets, 18 Nisan Cumartesi günü Denver’daki Ball Arena’da Minnesota Timberwolves’u ağırlayacak; bu maç, Batı Konferansı İlk Turu’na heyecan verici bir başlangıç vaat ediyor.

2026 NBA Playoffları'nın resmi olarak başlamasıyla birlikte, 3 numaralı seri başı ile 6 numaralı seri başının karşı karşıya geleceği bu maçta her iki tarafta da güçlü oyuncular ve şampiyonluk hedefleri yer alıyor.

Denver, normal sezonu 3. sıradan (54-28) güçlü bir şekilde tamamlarken, Minnesota ise Play-In Turnuvası'ndan kaçınmak için 6. sırayı (49-33) garantiledi.

GOAL, Timberwolves - Nuggets maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve şu anda piyasada ne kadar olduğu dahil olmak üzere, biletler hakkında bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves maçının başlama saati

Timberwolves - Nuggets playoff biletleri ne kadar?

Playoff fiyatları, normal sezon ortalama fiyatlarından önemli ölçüde daha yüksektir.

Fiyatlar, maç turuna ve şehre göre değişiklik gösteriyor; Denver’daki Ball Arena’da 1. maçın en düşük bilet fiyatları şu anda 93 dolar civarında başlarken, Minneapolis’teki Target Center’da oynanacak 3. maç için bilet fiyatları ise 181 dolardan başlayarak daha yüksek seviyelerde seyrediyor.

Maliyeti etkileyen faktörler şunlardır:

  • Koltuk Kategorisi: 300. katta bulunan "Nosebleed" koltuklar en uygun fiyatlı olanlardır, ancak 1. maç için saha kenarındaki koltukların fiyatı kolaylıkla 3.000 doları aşabilir.
  • Serinin gidişatı: Seri sonraki maçlara girerken berabere ise, yeniden satış fiyatlarının yükselmesini bekleyin.
  • Pazar Talebi: Hem Denver hem de Minnesota, son iki sezonda taraftar kitlesinde büyük bir artış yaşadı, bu da bu biletleri Batı Konferansı'ndaki "en zor bulunan biletler"den biri haline getirdi.


2025/26 NBA Playoff Mekanları Bilet Fiyatlarına Göre (1. Maç Ortalamaları)

Takım

Arena

Giriş Fiyat Aralığı

New York Knicks

Madison Square Garden

280 $ - 950 $+

Denver Nuggets

Ball Arena

93 $ - 650 $

L.A. Lakers

Crypto.com Arena

215 $ - 800

Minnesota Timberwolves

Target Center

181 $ - 720 $

Oklahoma City Thunder

Paycom Center

110 $ - 540 $

Boston Celtics

TD Garden

195 $ - 850 $

Takım haberleri ve kadrolar

Denver Nuggets vs Minnesota Timberwolves kadroları

  • San Antonio Spurs

    118

    -

    128

    Denver Nuggets

    K

  • Denver Nuggets

    127

    -

    107

    Oklahoma City Thunder

    K

  • Denver Nuggets

    136

    -

    119

    Memphis Grizzlies

    K

  • Denver Nuggets

    137

    -

    132

    Portland Trail Blazers

    K

  • Denver Nuggets

    136

    -

    134

    San Antonio Spurs

    K

  • Minnesota Timberwolves

    132

    -

    126

    New Orleans Pelicans

    K

  • Houston Rockets

    132

    -

    136

    Minnesota Timberwolves

    K

  • Orlando Magic

    132

    -

    120

    Minnesota Timberwolves

    K

  • Indiana Pacers

    104

    -

    124

    Minnesota Timberwolves

    K

  • Minnesota Timberwolves

    108

    -

    122

    Charlotte Hornets

    K

Karşılaşma İstatistikleri

Denver NuggetsDEN

Son 5 maçları

Minnesota TimberwolvesMIN

3

Galibiyetler

2

Galibiyetler

  • Denver Nuggets

    108

    -

    117

    Minnesota Timberwolves

  • Denver Nuggets

    142

    -

    138

    Minnesota Timberwolves

  • Minnesota Timberwolves

    112

    -

    123

    Denver Nuggets

  • Minnesota Timberwolves

    114

    -

    127

    Denver Nuggets

  • Denver Nuggets

    116

    -

    126

    Minnesota Timberwolves

616

Kazanılan puanlar

607

Sves Biletleri. Fiyatlar