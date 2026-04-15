Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves NBA maç biletlerini nasıl alabilirsiniz: NBA Playoffları, fiyatlar ve daha fazlası

Denver Nuggets, 18 Nisan Cumartesi günü Denver’daki Ball Arena’da Minnesota Timberwolves’u ağırlayacak; bu maç, Batı Konferansı İlk Turu’na heyecan verici bir başlangıç vaat ediyor.

2026 NBA Playoffları'nın resmi olarak başlamasıyla birlikte, 3 numaralı seri başı ile 6 numaralı seri başının karşı karşıya geleceği bu maçta her iki tarafta da güçlü oyuncular ve şampiyonluk hedefleri yer alıyor.

Denver, normal sezonu 3. sıradan (54-28) güçlü bir şekilde tamamlarken, Minnesota ise Play-In Turnuvası'ndan kaçınmak için 6. sırayı (49-33) garantiledi.

GOAL, Timberwolves - Nuggets maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve şu anda piyasada ne kadar olduğu dahil olmak üzere, biletler hakkında bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves maçının başlama saati

NBA Playoffs Ball Arena

Timberwolves - Nuggets playoff biletleri ne kadar?

Playoff fiyatları, normal sezon ortalama fiyatlarından önemli ölçüde daha yüksektir.

Fiyatlar, maç turuna ve şehre göre değişiklik gösteriyor; Denver’daki Ball Arena’da 1. maçın en düşük bilet fiyatları şu anda 93 dolar civarında başlarken, Minneapolis’teki Target Center’da oynanacak 3. maç için bilet fiyatları ise 181 dolardan başlayarak daha yüksek seviyelerde seyrediyor.

Maliyeti etkileyen faktörler şunlardır:

Koltuk Kategorisi: 300. katta bulunan "Nosebleed" koltuklar en uygun fiyatlı olanlardır, ancak 1. maç için saha kenarındaki koltukların fiyatı kolaylıkla 3.000 doları aşabilir.

Serinin gidişatı: Seri sonraki maçlara girerken berabere ise, yeniden satış fiyatlarının yükselmesini bekleyin.

Pazar Talebi: Hem Denver hem de Minnesota, son iki sezonda taraftar kitlesinde büyük bir artış yaşadı, bu da bu biletleri Batı Konferansı'ndaki "en zor bulunan biletler"den biri haline getirdi.





2025/26 NBA Playoff Mekanları Bilet Fiyatlarına Göre (1. Maç Ortalamaları)

Takım Arena Giriş Fiyat Aralığı New York Knicks Madison Square Garden 280 $ - 950 $+ Denver Nuggets Ball Arena 93 $ - 650 $ L.A. Lakers Crypto.com Arena 215 $ - 800 Minnesota Timberwolves Target Center 181 $ - 720 $ Oklahoma City Thunder Paycom Center 110 $ - 540 $ Boston Celtics TD Garden 195 $ - 850 $

Takım haberleri ve kadrolar

Denver Nuggets vs Minnesota Timberwolves kadroları DEN - Sıralanmak Yedekler MIN - Sıralanmak Yedekler

Form

DEN - Form Tümü San Antonio Spurs 118 - 128 Denver Nuggets K

Denver Nuggets 127 - 107 Oklahoma City Thunder K

Denver Nuggets 136 - 119 Memphis Grizzlies K

Denver Nuggets 137 - 132 Portland Trail Blazers K

Denver Nuggets 136 - 134 San Antonio Spurs K MIN - Form Tümü Minnesota Timberwolves 132 - 126 New Orleans Pelicans K

Houston Rockets 132 - 136 Minnesota Timberwolves K

Orlando Magic 132 - 120 Minnesota Timberwolves K

Indiana Pacers 104 - 124 Minnesota Timberwolves K

Minnesota Timberwolves 108 - 122 Charlotte Hornets K

Karşılaşma İstatistikleri

DEN Son 5 maçları MIN 3 Galibiyetler 2 Galibiyetler Denver Nuggets 108 - 117 Minnesota Timberwolves

Denver Nuggets 142 - 138 Minnesota Timberwolves

Minnesota Timberwolves 112 - 123 Denver Nuggets

Minnesota Timberwolves 114 - 127 Denver Nuggets

Denver Nuggets 116 - 126 Minnesota Timberwolves 616 Kazanılan puanlar 607

