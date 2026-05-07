ESPN'in haberine göre, Dennis te Kloese yakında CF Monterrey'in yeni sportif direktörü olarak tanıtılacak. 51 yaşındaki yönetici, 4,5 yıl görev yaptığı Feyenoord'dan bu sezonun ardından ayrılacak.

Te Kloese, 23 Nisan'da Feyenoord'dan ayrılacağını duyurmuştu. Kulüpte teknik politikadan da sorumlu olan genel direktör, yeni bir meydan okuma arayışına girmeyi tercih etti.

Te Kloese, bu yeni görevi Monterrey'de buldu. José Antonio ‘Tato’ Noriega'nın halefi olacak olan Te Kloese, kısa süre önce atanan teknik direktör Walter Erviti ile yakın bir işbirliği içinde çalışacak.

“Resmi tanıtım henüz gerçekleşmemiş olsa da, Te Kloese perde arkasında Rayados'un sportif rotasına şimdiden tam olarak dahil oldu. Yönetici, önümüzdeki sezonun planlarını şekillendirmek için yönetim kurulu danışmanı Sebastián Luri ve teknik direktör Erviti ile yoğun temas halinde,” diyor ESPN.

Te Kloese, Monterrey'de hemen yeni bir baş antrenör ataması gerekiyor. Meksika'da Antonio Mohamed ve Matías Almeyda'nın isimleri sıkça geçiyor.

Feyenoord, çok zor bir görevle karşı karşıya. Te Kloese'nin ayrılmasıyla birlikte Rotterdammers, hem genel müdürlük hem de teknik direktörlük pozisyonları için uygun adaylar aramak zorunda.

Robert Eenhoorn, genel menajer olarak Te Kloese'nin yerine geçecek en güçlü aday. Feyenoord ayrıca teknik direktör olarak Dévy Rigaux'nun (Club Brugge) gelmesine de ağırlık veriyor gibi görünüyor.