Dennis te Kloese, Feyenoord'dan ayrılışına ilk kez yanıt verdi: "Şu anda mevcut olan temel sağlam"

Rotterdam kulübü, çeşitli Hollanda basınında yer alan haberlerin ardından, Dennis te Kloese'nin 1 Temmuz itibarıyla Feyenoord'dan ayrılacağını doğruladı. Yönetici, bu karşılıklı karara ilişkin ilk kez resmi bir basın açıklamasıyla yanıt verdi.

Kulüp içinde teknik politikadan da sorumlu olan genel müdür, yeni bir meydan okuma arayışına girmeyi tercih etti.

Te Kloese, Feyenoord'un kulüp web sitesi aracılığıyla bu habere ilk kez yanıt verdi. “Önümüzdeki dönemde sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğim, çünkü kulübü mümkün olduğunca iyi bir durumda bırakmak istiyorum. Ancak şimdiden şunu söyleyebilirim ki, Feyenoord'u yönetmek benim için gerçekten bir ayrıcalıktı. Elbette her şey yolunda gitmedi, ancak kulüpteki tüm meslektaşlarımla birlikte büyük adımlar attık.”

“Şu anda mevcut olan temel sağlam. Kulübün ve taraftarların, özellikle de on yıllardır süren sorunların ardından yakında stadyumla nihayet bir bütün haline gelerek bu temeli daha da geliştirebilmelerini diliyorum.”

“Gelecek beni ve ailemi nereye götürecek, bunu zaman gösterecek, ancak her halükarda bu döneme her zaman gururla bakacağım ve Feyenoord’a ve tüm Feyenoordlular’a başarılar diliyorum,” diye bitiriyor Te Kloese.

Denetim Kurulu üyesi olarak baskı altında olan denetim kurulu başkanı Toon van Bodegom da basın açıklamasında söz aldı. “Dennis, Feyenoord’u büyük bir dinamizm döneminden geçirdi ve kulübü finansal olarak daha yüksek ve istikrarlı bir seviyeye taşıdı. Feyenoord’un profesyonelleşmesine ve geleceğe hazır hale gelmesine yaptığı katkı çok değerli olmuştur.”

“Ancak bu çabaların da bedeli var, bunu hep birlikte tespit ettik. Bu nedenle, genel olarak başarılı olan bu işbirliğini yakında sonlandırmanın hem kendisi hem de kulüp için iyi olacağı sonucuna vardık,” diyor Van Bodegom.

Feyenoord, çok zorlu bir görevle karşı karşıya. Te Kloese'nin ayrılmasıyla birlikte Rotterdam ekibi, hem genel müdürlük hem de teknik direktörlük pozisyonları için uygun adaylar aramak zorunda kaldı. Halefinin belirlenmesi süreci çoktan başlatıldı.