Dennis te Kloese, Feyenoord'daki görev süresinin ardından büyük bir övgü aldı: 'Harika bir iş çıkardı'

Valentijn Driessen, De Telegraaf’ın “Kick-off” adlı podcast’inde Santiago Gimenez’den pek hoşnut değil. Driessen’e göre, Feyenoord’un eski genel müdürü Dennis te Kloese, Gimenez’i AC Milan’a yüksek bir bedel karşılığında satarak harika bir iş çıkarmış.

Podcast'te konu kısa sürede Gimenez'e geliyor. Feyenoord'un eski forveti, bu Dünya Kupası'nda yedek rolüyle yetinmek zorunda kaldı ve iki kez oyuna sonradan girdi. Toplamda bu Dünya Kupası'nda sadece 37 dakika oynadı.

"Ne yazık ki onu sahada göremiyoruz, sadece yedek kulübesinde oturuyor. Neyse, oyuna giriyor. Ve orada gayet iyi iş çıkarıyor," diye söze başlayan Driessen, forvet pozisyonunda pek umutlu değil.

"Hollanda liginde gayet iyi, hoş ve güzel. Tesadüfen bir keresinde de Bayern Münih’in kalesine doğru koştu, çünkü onlar savunmayı unutmuşlardı."

"Ama o çok abartılıyor. Bunu Dennis te Kloese – ki kendisi de bu arada burada, Monterrey’de yakınlarda yaşıyor – çok iyi görmüş. Gimenez’i takıma katarak Feyenoord için harika bir anlaşma yaptı; oysa o tam bir fırsatçı," diye devam ediyor.

Gimenez, 2022 yazında CD Cruz Azul’dan altı milyon avroya transfer edildi ve 2025 kışında otuz milyon avronun üzerinde bir bedelle AC Milan’a satıldı. “AC Milan’dan bu kadar devasa bir transfer ücreti almaları inanılmaz. Sanırım orada on kez falan oynamıştı ve herkes ‘Bu, kedi torbası gibi bir transfer’ diye düşünmüştü.”

Bu arada, AC Milan’da Gimenez için işler henüz yolunda gitmiyor. Sakatlık sorunlarının da etkisiyle 37 maçta sadece yedi kez gol atabildi ve bu sezon sadece bir gol kaydetti.