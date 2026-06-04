Dennis te Kloese, Feyenoord'daki en kötü hamlesi hakkında bir soru sorulunca, örnek olarak tek bir transferi gösterdi

Dennis te Kloese bu yaz Feyenoord'dan ayrılıyor. Voetbal International dergisine verdiği röportajda De Kuip'teki dönemini değerlendiriyor ve bu değerlendirmede, genel müdür olarak yaptığı en iyi ve en kötü hamlelerden de bahsediyor.

Te Kloese'ye göre en iyi hamle, Feyenoord'un her zaman futbola odaklanmış olmasıydı. “Ayrıca iyi transferler yaptık, ama birkaç tane de vasat ve kötü transferimiz oldu. Bu her yerde olur. Sonuçlar iyi olduğunda, kötü olanlar biraz gizlenir.”

“Santiago Gimenez ucuz değildi, ama elbette çok iyi, yaratıcı bir transferdi. Mats Wieffer Çarşamba günü Oranje'de oynadı, o da bir milyon avroya bile mal olmadı. Hadj Moussa hakkında başlangıçta çok şüphe vardı, ama o da elbette üç milyon avroya bile mal olmadı,” diyor Te Kloese.

En kötü hamlesi hakkında daha uzun süre düşünmesi gerekiyor. Sonunda şöyle diyor: “İsim vermek biraz saçma ama Luka Ivanusec'i ele alalım. Onu milli takımda üç kez izledik, burada De Kuip'te de şu anda Real Madrid'e giden Denzel Dumfries'e karşı.”

“O kadar iyiydi ki, o kadar becerikliydi ki, Dumfries bir keresinde neredeyse tünele kayacaktı. O zaman şöyle düşünüyorsunuz: bu çocuk gerçekten yetenekli, ben deli değilim, değil mi? Pahalı bir çocuktu. Verilerini inceledik, bunu resmi bir sürece dönüştürdük. O, kolumdan çıkıp gelen sıradan bir adam değildi.”

“Onu transfer etmeden hemen önce, Dinamo Zagreb ile Şampiyonlar Ligi’ne girmek için oynanan bir play-off maçında üç gol attı; Dinamo Zagreb de sıradan bir takım değil. Ancak iyi kararların alındığı ve çalışılan yerlerde, kötü kararlar da alınır. Ya da geriye dönüp baktığında, keşke farklı ya da daha erken yapsaydım dediğin kararlar,” diye bitiriyor Te Kloese.

Feyenoord, 2023 yılında Ivanusec'i Dinamo Zagreb'den yaklaşık sekiz milyon avroya transfer etti. Hırvat oyuncu, Rotterdam ekibi için toplam 55 resmi maça çıktı ve bu maçlarda 4 gol ve 7 asist kaydetti. Geçen sezon PAOK Selanik'e kiralanan oyuncu, bu yaz bu kulüp tarafından kalıcı olarak transfer edilebilir.