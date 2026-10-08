Suudi Arabistan taraftarları, Arap Körfezi Kupası'nın yirmi yedinci edisyonu olan "Körfez 27" şampiyonluğunun kazanılmasından sadece birkaç saat sonra, geçtiğimiz birkaç saat içinde büyük bir öfkeye kapıldı.

Suudi Arabistan Milli Takımı, önceki gün salı günü, Birleşik Arap Emirlikleri'ni iki gollü farkla mağlup ederek Arap Körfezi Kupası şampiyonluğunu kazanmıştı. Körfez turnuvasının final maçı Cidde'deki İnma Stadı'nda oynandı.

Şampiyonluğun kazanılmasından yaklaşık 24 saat sonra basında çıkan haberlerde, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun İspanyol teknik direktör Roberto Martinez ile 2027 Asya Uluslar Kupası'nda Suudi Arabistan'ı çalıştırması konusunda anlaştığı belirtildi.

Bu haberler, Körfez 27'deki başarısının ardından Yunan teknik direktör Georgios Donis'in Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak görevine devam etmesini isteyen Suudi taraftarlar arasında büyük bir öfkeye yol açtı.

Taraftarlar ayrıca, özellikle Cristiano Ronaldo'nun önderliğindeki Portekiz Milli Takımı ile son durağında olmak üzere, kendi ifadeleriyle tüm deneyimlerinde başarısız olmasına rağmen Roberto Martinez isminin gündeme getirilmesine duydukları öfkeyi dile getirdiler.

"Rotana Khalijia" kanalındaki "Rotana Sport mea Waleed" programının sunucusu Suudi medya mensubu Waleed Al-Farraj, bu fikre itiraz eden ilk kişi oldu ve Donis'in şu an için Suudi Arabistan'a en uygun teknik direktör olduğunu vurguladı.

Al-Farraj, "X" sitesindeki kişisel hesabından yaptığı bir paylaşımda şunları yazdı: "Donis başarılı oldu çünkü oyuncuların imkânlarına en uygun teknik direktör."

Şunları ekledi: "Suudi Arabistan Milli Takımı için dünya çapında teknik direktör saplantısını yeniden canlandırmaya ve Asya Kupası'na 3 ay kala teknik heyette değişiklik yapmaya yönelik her türlü girişim, Körfez turnuvasındaki başarının bir tesadüf olduğunun işaretidir."

Sözlerini şöyle tamamladı: "İcatlardan bizi kurtarın, olduğunuz gibi devam edin."

Nasser Al-Jadei ise şunları yazdı: "Donis bir teknik direktör olarak (Roberto) Mancini kadar ünlü, (Pep) Guardiola kadar yetenekli ya da (Jürgen) Klopp kadar zeki değil; ancak şu anda en azından önümüzdeki süreçte Suudi Arabistan Milli Takımı'nı çalıştırmak için bunların hepsinden daha uygun."

Şöyle devam etti: "Peki ya onu bunlardan çok daha düşük seviyedeki biriyle değiştirmek? Değiştirilmesinden söz edilmesi, eğer doğruysa, geçmiş derslerden ders çıkarmadığımız ve yetkilinin hâlâ (en uygun) teknik direktörü değil, (en ünlü) ve (en gösterişli) teknik direktörü aradığı anlamına gelir."

Ahmed Al-Sheikhi ise şöyle yazdı: "Ne bir karmaşa, ne bir karmaşa, ne bir karmaşa. Asya Kupası'na 3 ay kaldı ve Donis'in görevden alınması haberi bizi fazlasıyla hayal kırıklığına uğrattı; ya görevden alma gerçekleşirse?"

Şunları ekledi: "Oyuncuları ezbere bilen bir teknik direktör ve yerine Martinez. Bu adım gerçekleşirse, 2006 Dünya Kupası'na hiç kaybetmeden gittiğimizde Calderon'un görevden alınmasını hatırlatıyor bana."

Mohammed adında başka bir Suudi taraftar ise şunları yazdı: "23 yıllık başarısızlık, dünya çapında teknik direktörlere milyonlar, 90 ve 50 milyon euro ve sonuç sıfır, ayrıca oyuncularımızla ve seviyemizle alay ve istihza."

Şöyle devam etti: "Donis geldi ve eldeki imkânlarla şampiyonluğu kazandı, en iyi takım unvanını aldı ve ödüllerini topladı; hiç kaybetmeden ve tek bir gol dahi yemeden."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Buna rağmen, yıldızlarla dolu milli takımlarla başarısız olmuş dünya çapında bir teknik direktörle anlaştınız."