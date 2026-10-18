FC Groningen-Ajax maçının ilk dakikaları dikkat çekici anlara sahne oldu. Önce bir penaltı kaçıran Davy Klaassen, kısa süre sonra kendisi penaltıya sebep olacak gibi göründü. Ancak hakem Dennis Higler, görüntüleri izledikten sonra farklı bir karar verdi.

Klaassen, kendi ceza sahasında sert bir kayarak müdahalede bulundu ve bu sırada Brynjólfur Willumsson ile temas etti. Euroborg'daki ev sahibi taraftarlar penaltı bekledi ancak Higler oyunu devam ettirdi.

VAR hakemi Edwin van de Graaf bu karara tam olarak katılmadı ve hakemi monitöre çağırdı. Görüntüleri inceledikten sonra Higler yine de ilk kararında kaldı: Penaltı yok.

Bu sırada Higler'in açıklaması ESPN yayınında duyuldu. Hakeme göre Klaassen ile Willumsson arasındaki temas, top çoktan geçtikten sonra gerçekleşti.

Higler önce Van de Graaf'a, "Temasa ilişkin benim için başka bir görüntün var mı?" diye sordu. Ardından kararını şöyle açıkladı: "Evet, temas ancak burada gerçekleşiyor. Groningenli oyuncu (Willumsson, editörün notu) da topa dokunmuyor. Bana göre burada kayarak önünden geçiyor, dolayısıyla kesinlikle penaltı değil."