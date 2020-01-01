Dennis Bergkamp: Henry, gördüğüm en yetenekli oyuncuydu

Arsenal efsanesi Dennis Bergkamp, birlikte forma giydiği takıma arkadaşları hakkında konuştu.

Dennis Bergkamp, eski takım arkadaşı Thierry Henry'den övgüyle söz etti.

'in yaşayan efsanelerinden Bergkamp, kulübün resmi podcast kanalına verdiği demeçte, bir zamanlar beraber forma giydiği eski oyuncular hakkında konuştu:

"Kimin en iyisi olduğunu söylemekte zorlanıyorum. Arsenal kariyerimin başlangıcında öyle bir savunma dörtlüsü ve kaleciyle oynadığım için çok şanslıydım. Aralarındaki uyum inanılmazdı. En iyisi olarak Thierry Henry'i söylemek yanlış olmaz. Gördüğüm en yetenekli oyuncuydu. Sadece maçlarda değil, antrenmanlarda da öyleydi. Sanki yüzde 70'i ile çalışıyordu ama yine de en iyisi oydu."

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Bergkamp, 11 yıl formasını giydiği Arsenal ile 423 karşılaşmaya çıkarken, 120 gol kaydetti ve 2006 yılında futbolculuk kariyerini noktaladı.

